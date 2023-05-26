Брітні Спірс вперше за багато років ворожнечі зустрілась з рідною матір'ю

Співачка Брітні Спірс та її матір Лінн. Фото: google.com

Вже багато років американська співачка Брітні Спірс не спілкується з родичами. Вона не запросила на весілля з актором та фітнес-тренером Семом Асгарі ані батьків, ані сестру. Втім, вперше за тривалий час попзірка все ж таки зустрілась з матір’ю.

Про це повідомляє видання TMZ.

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Мати Брітні Спірс прилетіла до Лос-Анджелеса, щоб нарешті зустрітися з зірковою донькою. Лінн відвезли до будинку менеджера артистки Кейда Гадсона. Потім родичка 41-річної Брітні взяла таксі до її будинку. За словами джерела видання, співачка не знала точно, коли приїде Лінн.

Матір Брітні Спірс в аеропорту Лос-Анджелеса. Фото: TMZ

Вони проговорили близько пів години у присутності чоловіка Брітні Сема Асгарі. Нещодавно матір та донька переписувалися, і тоді Лінн зрозуміла, що їй варто здійснити подорож з Луїзіани (рідний штат Брітні) до маєтку зіркової доньки.

Після того, як Спірс-старша поїхала, Брітні та Сем сіли в машину, трохи покаталися, а потім повернулися додому. Джерела видання уточнюють, що Лінн намагатиметься покращити стосунки з донькою.

Вони зіпсувалися під час 13-річної опіки над Брітні. Співачку обмежили в багатьох діях та, за словами Спірс, морально знищували її та водночас отримували великі кошти на рахунки. Вже незабаром мають вийти мемуари зірки, які розкажуть чимало цікавих та скандальних фактів з біографії артистки.

Матір Брітні Спірс біля будинку менеджера співачки. Фото: TMZ

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки доларів отримав адвокат Брітні Спірс за захист інтересів співачки. Також ми розповідали, що Брітні Спірс розповість про роман з ірландським актором Коліном Фарреллом у своїх мемуарах: але є проблема.