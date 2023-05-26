Бритни Спирс впервые за много лет вражды встретилась с родной матерью

Певица Бритни Спирс и ее мать Линн. Фото: google.com

Уже много лет американская певица Бритни Спирс не разговаривает с родственниками. Она не пригласила на свадьбу с актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари ни родителей, ни сестру. Впрочем, впервые за продолжительное время поп-звезда все же встретилась с матерью.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Мать Бритни Спирс прилетела в Лос-Анджелес, чтобы наконец встретиться со звездной дочерью. Линн отвезли в дом менеджера артистки Кейда Хадсона. Затем родственница 41-летней Бритни взяла такси к ее дому. По словам источника, певица не знала точно, когда приедет Линн.

Мать Бритни Спирс в аэропорту Лос-Анджелес. Фото: TMZ

Они проговорили около получаса в присутствии мужа Бритни Сэма Асгари. Недавно мать и дочь переписывались, и тогда Линн поняла, что ей следует совершить путешествие из Луизианы (родной штат Бритни) в особняк звездной дочери.

После того, как Спирс-старшая уехала, Бритни и Сэм сели в машину, немного покатались, а затем вернулись домой. Источники издания уточняют, что Линн постарается улучшить отношения с дочерью.

Они испортились во время 13-летней опеки над Бритни. Певицу ограничили во многих действиях и, по словам Спирс, морально уничтожали ее и получали большие средства на счета. Вскоре должны выйти мемуары звезды, которые расскажут немало интересных и скандальных фактов из биографии артистки.

Мать Бритни Спирс возле дома менеджера певицы. Фото: TMZ

Напомним, ранее мы писали, сколько долларов получил адвокат Бритни Спирс за защиту интересов певицы. Также мы рассказывали, что Бритни Спирс расскажет о романе с ирландским актером Колином Фарреллом в своих мемуарах: но есть проблема.