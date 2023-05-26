Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Бритни Спирс впервые за много лет вражды встретилась с родной матерью arrow

Бритни Спирс впервые за много лет вражды встретилась с родной матерью

26 мая 2023 08:39
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бритни Спирс впервые за много лет вражды встретилась с родной матерью
Певица Бритни Спирс и ее мать Линн. Фото: google.com
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Уже много лет американская певица Бритни Спирс не разговаривает с родственниками. Она не пригласила на свадьбу с актером и фитнес-тренером Сэмом Асгари ни родителей, ни сестру. Впрочем, впервые за продолжительное время поп-звезда все же встретилась с матерью.

Об этом сообщает издание TMZ.

Читайте также:

Подробности

Мать Бритни Спирс прилетела в Лос-Анджелес, чтобы наконец встретиться со звездной дочерью. Линн отвезли в дом менеджера артистки Кейда Хадсона. Затем родственница 41-летней Бритни взяла такси к ее дому. По словам источника, певица не знала точно, когда приедет Линн.

Мать Бритни Спирс в аэропорту Лос-Анджелес. Фото: TMZ

Они проговорили около получаса в присутствии мужа Бритни Сэма Асгари. Недавно мать и дочь переписывались, и тогда Линн поняла, что ей следует совершить путешествие из Луизианы (родной штат Бритни) в особняк звездной дочери.

После того, как Спирс-старшая уехала, Бритни и Сэм сели в машину, немного покатались, а затем вернулись домой. Источники издания уточняют, что Линн постарается улучшить отношения с дочерью.

Они испортились во время 13-летней опеки над Бритни. Певицу ограничили во многих действиях и, по словам Спирс, морально уничтожали ее и получали большие средства на счета. Вскоре должны выйти мемуары звезды, которые расскажут немало интересных и скандальных фактов из биографии артистки.

Мать Бритни Спирс возле дома менеджера певицы. Фото: TMZ

Напомним, ранее мы писали, сколько долларов получил адвокат Бритни Спирс за защиту интересов певицы. Также мы рассказывали, что Бритни Спирс расскажет о романе с ирландским актером Колином Фарреллом в своих мемуарах: но есть проблема.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

14:09 К чему снится беременность: толкование снов, общее значение и мнение психологов

обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

06:24 В Украине планируют освободить от военной службы еще одну категорию граждан

00:25 Приват24 временно прекратит работу: банк назвал причину

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

обновлено:

18:05 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2023 году?

Новость с видео

07:00 В Украину идет фронт дождей: какие области зальет больше всего

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

12:04 Мудрик решил, где продолжит карьеру

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас