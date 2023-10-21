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Бритни Спирс впервые призналась, с кем действительно потеряла невинность

21 октября 2023 16:56
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Бритни Спирс впервые призналась, с кем действительно потеряла целомудрие
Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певица Бритни Спирс призналась, что потеряла невинность задолго до своего романа с Джастином Тимберлейком, несмотря на свои предыдущие заявления. В первые годы своей славы Бритни поддерживала тщательно созданный в СМИ имидж традиционной техасской девушки, ожидающей первой брачной ночи.

Об этом пишет Daily Mail.

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Бритни заявляла журналу W, что Джастин, с которым она начала встречаться, когда ей было 17, был "единственным мужчиной", с которой она спала за "всю свою жизнь". Теперь, однако, в отрывке своих будущих мемуаров, Бритни рассказала подлинную историю о первом разе.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by 2000s (@2000smagical)

В своей новой книге "Женщина во мне" она рассказала, что ей было всего 14 лет, когда она потеряла девственность с 17-летним лучшим другом своего старшего брата Брайаном Спирсом.

После того, как она стала известной, ее интимная жизнь или вероятное ее отсутствие находилось под пристальным вниманием СМИ с ее подросткового возраста и до зрелости.

Она столкнулась с критикой от американских родителей, которые были взбешены из-за ее непристойных выступлений, но она утверждала, что в реальной жизни была девственницей.

Однако после того, как они с Джастином расстались в 2002 году, он публично обвинил ее в неверности и разрушил ее публичный образ.

Бритни ответила в W, что Джастин был единственным мужчиной, с которым она когда-либо была, и что она ждала "два года", чтобы лечь с ним в постель.

Однако в 2008 году мать Бритни Линн Спирс опубликовала мемуары, в которых объявила, что ее дочь поп-принцесса начала интимную жизнь в возрасте 14 лет.

Она утверждала, что впервые Бритни была с 18-летним школьным футболистом, с которым она поощряла Бритни встречаться, чтобы повысить ее популярность в школе.

Напомним, Бритни Спирс рассказала, как Тимберлейк "утешал" ее после аборта.

Ранее Бритни Спирс избавилась от ребенка Джастина Тимберлейка.

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