Бритни Спирс с мужем пришли к солисту группы NSYNC и подурачились с его детьми

Бритни Спирс с мужем и Лэнсом Бассом. Фото: Twitter/britneyspears

Несколько дней профайл американской певицы Бритни Спирс в Instagram был деактивирован. Сейчас его доступ артистка восстановила, но постит новые фото в Twitter. Так 41-летняя исполнительница опубликовала новые фото с мужем и своим давним другом и дальним родственником, Лэнсом Бассом, солистом группы NSYNC.

Соответствующие снимки появились в соцсети Бритни.

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На фоне новостей о переезде двух сыновей-тинэйджеров Бритни на Гавайи, а также факта, что они не общаются со звездной матерью, Спирс нашла утешение с детьми Лэнса, появившимися на свет в конце 2021 года благодаря суррогатному материнству.

Компанию Лэнсу и Бритни составил муж артистки, фитнес-тренер, актер Сэм Асгари. Он и Спирс сыграли свадьбу летом прошлого года. Собственных детей у звездной парочки нет.

"Я новая тетя для детей Лэнса! Они просто великолепны", — лаконично подписала фотографии Бритни. Об этом Спирс написала в Twitter.

Бритни Спирс с мужем и Лэнсом Бассом. Фото: Twitter/britneyspears

Бритни назвала себя тетей не просто так. Недавно выяснилось, что Спирс и Басс являются друг другу далекими родственниками: кузинами в шестом колене.

Напомним, ранее мы писали, что Бритни Спирс спела в новой композиции фронтмена группы Black Eyed Peas will.i.am. Также мы рассказывали, что известна дата выхода скандальных мемуаров Бритни Спирс и цена на книгу.