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Бритни Спирс привлекла мужа и собак к своим "безумным" танцам перед камерой

26 июля 2023 08:44
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Бритни Спирс привлекла мужа и собак к своим "безумным" танцам перед камерой
Певица Бритни Спирс с мужем. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

К чудаковатым танцам американской певицы Бритни Спирс перед камерой многие поклонники уже привыкли. 41-летняя певица иногда пугает фанатов образами и движениями, но так, по ее словам, она чувствует себя свободной и счастливой. На этот раз Бритни "затащила" в кадр своего мужа и домашних любимцев.

Соответствующее видео появилось у Instagram Сема Асгари.

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В новом видео звездная парочка превратилась в ковбоев. Бритни позировала и танцевала на камеру в откровенном комбинезоне. 29-летний актер и фитнес-инструктор Сэм Асгари, за которого Спирс вышла замуж прошлым летом, веселился с женой в костюме. Знаменитости дополнили свои образы шляпами. Компанию им составили и две собаки, проживающие в звездном поместье.

На видео Бритни не скрывает своего счастья. Она откровенно прыгает на руки уроженцу Ирана и целуется с ним.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Post shared by Sam Asghari (@samasghari)

На своей странице в Instagram Бритни не стала публиковать этот ролик. Внимательные подписчики певицы заметили, что Спирс не ставит лайки под постами мужа. Они спросили у Бритни и Сэма, есть ли на это причины. Впрочем, традиционно знаменитости не стали вступать в беседу с поклонниками.

Напомним, ранее мы писали, что адвокаты Джастина Тимберлейка и Колина Фаррелла угрожают Бритни Спирс судом. Также мы рассказывали, что Спирс спела в новой композиции фронтмена группы Black Eyed Peas will.i.am.

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