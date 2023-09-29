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Бритни Спирс "заинтересовала" полицию своими танцами с ножами

29 сентября 2023 11:46
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Бритни Спирс "заинтересовала" полицию своими танцами с ножами
Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

В дом Бритни Спирс наведались полицейские после того, как певица опубликовала видео, на котором играет с ножами. Офицеры посетили ее дом стоимостью 7,4 миллиона долларов, который она ранее делила со своим мужем Сэмом Асгари, "чтобы убедиться, что она в безопасности".

Об этом пишет Daily Mail.

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Источник рассказал, что правоохранительные органы провели проверку безопасности артистки. Инсайдер добавил, что мать двоих детей общалась с офицерами, признавшими, что с ней все хорошо.

 

Их визит был вызван "несколькими" звонкими из-за тревожного видео, которым она поделила в Instagram, на котором танцевала на своей кухне, держа в руках ножи.

Вскоре после серии танцев с ножами Бритни поделилась в своем Instagram еще одним хореографическим клипом, добавив подпись о ножах, утверждая, что она "копирует Шакиру".

Шакира выступала с ножами на церемонии вручения наград MTV Video Music Awards в Prudential Center в Нью-Джерси 12 сентября.

Ранее на этой неделе Спирс рассказала своим поклонникам в своем Instagram, что ножи в посте были ненастоящими, несмотря на то, что поклонники настаивали, что слышали "бряцание" ножей во время ее танца.

"Сегодня я начал играть на кухне с ножами. Не волнуйтесь, это не настоящие ножи!!! Хэллоуин скоро", — прокомментировала Спирс видео.

Ранее стало известно, что Бритни "увлекается ножами" и что их следует держать подальше от нее. СМИ утверждали, что она имела ножи как средство защиты, когда была под опекой.

Напомним, Бритни Сприс завела близкую дружбу с уборщиком с криминальным прошлым.

Ранее муж Бритни Спирс отписался от нее в Instagram.

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