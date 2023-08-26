Бритни Сприс завела близкую дружбу с уборщиком с криминальным прошлым

Певица Бритни Спирс. Фото: instagram.com/britneyspears/

Певица Бритни Спирс "сблизилась" с мужчиной с криминальным прошлым, когда-то работавшим ее уборщиком. Звезда не страдает от одиночества после разрыва с мужем Сэмом Асгари.

Об этом пишет Daily Mail.

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41-летняя певица, обладательница Грэмми, "установила тесную связь" и "проводила время после своего разрыва" со своим бывшим уборщиком Полом Ричардом Солизом.

Источник сообщил, что родные артистки "озабочены" развитием отношений между Солизом и Спирс, которая недавно рассталась с 29-летним Асгари после 14-месячного брака.

Солиз и Спирс впервые пересеклись "приблизительно год назад", — сообщил источник изданию, отметив, что Солиза наняли работать в ее особняке в Таузенд Оукс, штат Калифорния, чтобы "чистить туалеты, мыть пол и собирать мусор".

Источник рассказал изданию Page Six, что Солиза уволили с работы на Спирс, но она "все равно решила проводить с ним время".

Инсайдер сообщил изданию, что Солиз неоднократно испытывал трудности с законом.

Согласно юридическим документам, с которыми ознакомилось издание, Солиз в декабре прошлого года был осужден за владение огнестрельным оружием, когда он работал на певицу. В 2016 году он был осужден за вождение без прав, сообщает издание со ссылкой на судебные документы. Обвинения в вождении с приостановленным удостоверением были сняты в том году после соглашения о признании вины, сообщает Page Six.

Издание со ссылкой на судебные документы сообщает, что Солиз был осужден за нарушение общественного порядка в апреле 2014 года.

Напомним, Сэм Асгари шокировал подробностями брака с Бритни Спирс.

Ранее мы писали, какое состояние Бритни и на что претендует ее муж, который подал на развод.