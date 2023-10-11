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Кейт Міддлтон приголомшила ідеальною фігурою у в'язаному костюмі

11 жовтня 2023 14:53
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Кейт Міддлтон приголомшила ідеальною фігурою у в'язаному костюмі
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принцеса Уельська виглядала елегантно у кремовому в'язаному костюмі під час офіційному візиту. 41-річна Кейт Міддлтон прибула до Університету Ноттінгема Трент, де вона поспілкувалася зі студентами під час тижня, присвяченого Всесвітньому дню психічного здоров’я.

Про це пише Daily Mail.

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Елегантний образ Кейт Міддлтон

Мати трьох дітей вибрала кремовий трикотажний топ за 110 фунтів стерлінгів від одного зі своїх улюблених брендів, Sezane, і відповідну спідницю вартістю 135 фунтів стерлінгів. Для останніх виходів Кейт обирала брючні костюмів. Свій образ вона доповнила туфлями верблюжого кольору та елегантними сережками з перлами у вигляді крапель. Світлий наряд ефектно демонстрував струнку фігуру принцеси.

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон зі студентами. Фото: Reuters
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон зі студентами. Фото: Reuters

 

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон зі студентами.
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон зі студентами. Фото: Reuters

До речі, вчора у схожому світлому образі з офіційним візитом Меган Маркл прибула до Нью-Йорку. Компанію їй склав чоловік принц Гаррі

Меган Маркл приїхала у білому блейзері з відкритими плечима та білих штанах, принц Гаррі був одягнений у темно-синій костюм. Меган Маркл та принц Гаррі приїхали у супроводі колони із семи тонованих автомобілів. Ці заходи були вжиті після попереднього інциденту: так, за словами представників пари, вони ледь не потрапили в аварію через переслідування папараці після церемонії вручення премії Woman in Vision у Нью-Йорку, на якій нагородили Меган Маркл.

Нагадаємо, вийшов трейлер останнього сезону "Корони", присвяченого принцесі Діані.

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