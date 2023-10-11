Кейт Міддлтон приголомшила ідеальною фігурою у в'язаному костюмі
Принцеса Уельська виглядала елегантно у кремовому в'язаному костюмі під час офіційному візиту. 41-річна Кейт Міддлтон прибула до Університету Ноттінгема Трент, де вона поспілкувалася зі студентами під час тижня, присвяченого Всесвітньому дню психічного здоров’я.
Про це пише Daily Mail.
Елегантний образ Кейт Міддлтон
Мати трьох дітей вибрала кремовий трикотажний топ за 110 фунтів стерлінгів від одного зі своїх улюблених брендів, Sezane, і відповідну спідницю вартістю 135 фунтів стерлінгів. Для останніх виходів Кейт обирала брючні костюмів. Свій образ вона доповнила туфлями верблюжого кольору та елегантними сережками з перлами у вигляді крапель. Світлий наряд ефектно демонстрував струнку фігуру принцеси.
До речі, вчора у схожому світлому образі з офіційним візитом Меган Маркл прибула до Нью-Йорку. Компанію їй склав чоловік принц Гаррі
Меган Маркл приїхала у білому блейзері з відкритими плечима та білих штанах, принц Гаррі був одягнений у темно-синій костюм. Меган Маркл та принц Гаррі приїхали у супроводі колони із семи тонованих автомобілів. Ці заходи були вжиті після попереднього інциденту: так, за словами представників пари, вони ледь не потрапили в аварію через переслідування папараці після церемонії вручення премії Woman in Vision у Нью-Йорку, на якій нагородили Меган Маркл.
Нагадаємо, вийшов трейлер останнього сезону "Корони", присвяченого принцесі Діані.