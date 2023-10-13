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Грязные мысли: принц Уильям и Кейт Миддлтон раскрыли подробности своей переписки

13 октября 2023 17:21
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Брудні думки: принц Вільям та Кейт Міддлтон розкрили подробиці своєї переписки
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Принц Уильям и Кейт Миддлтон дали интервью для шоу Going Home на BBC Radio 1. Пара ответила на вопросы об эмодзи, которые используют в личной переписке.

Об этом пишет Daily Mail.

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Когда ведущая Вик Хоуп спросила принца и принцессу Уэльских, какой смайл они используют чаще всего: Кейт пошутила: "Это зависит от того, какая группа или семейная группа WhatsApp".

Уильям продолжил: "Мне сказали не называть "баклажаны", поэтому я должен выбрать что-то другое. Это был бы баклажан, но я выберу сейчас, потому что я должен вести себя по-взрослому, тот эмодзи, у которого глаза поднимаются и опускаются, а рот выпячивается. Кое-что безумное".

Раскрывая смайлы, которые она выбрала, Кейт сказала: "Наверное, сердечко, а потом плачущий эмодзи. Истерический смех, когда что-то пошло не так".

 

Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Reuters
Принц Уильям и Кейт Миддлтон. Фото: Reuters

 

Ведущие шоу Джордан Норт и Вик Хоуп выглядели шокированными ответом Уильяма. Джордан сказал: "Он сказал, эмодзи баклажан, это здорово".

Тем временем Вик сказала: "Он знает. У него грязные мысли".

Затем разговор перешел к более безопасным темам, когда королевская пара обсуждала свои планы на ужин. Сказав, что они планировали насладиться карри, Уильям признался, что не может есть ничего слишком острого. Он сказал: "Я не могу есть слишком много специй, я начинаю потеть. Это не привлекательно", — признался принц Уильям. Поэтому Кейт Миддлтон приходится делать легкую версию карри, в то время как сама принцесса любит острые приправы.

Напомним, принцесса Евгения показала семейную идиллию по случаю годовщины свадьбы.

Ранее украинцы в центре для беженцев устроили для Кейт Миддлтон патриотический мастер-класс.

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