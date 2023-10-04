Українські біженці влаштували Кейт Міддлтон патріотичний майстер-клас

Українці в центрі для біженців влаштували Кейт Міддлтон патріотичний майстер-клас
Принцеса Уельська Кейт Міддлтон звернулася до народу України. Дружина принца Вільяма залишила душевне послання в центрі допомоги біженцям у Бракнеллі. Монарша особа підписала одну з коробок з гуманітарною допомогою.
Про це пише Daily Mail.
Тепла зустріч Кейт Міддлтон з українськими біженцями
Кейт Міддлтон завітала до громадського центру "Всі разом", який надсилає допомогу в Україну. Принцеса також долучилась до українських жінок і дітей, які виготовляли патріотичні стрічки, щоб продати їх для підтримки військових.
"Я не впевнена, що ти зможеш продати цю", — прокоментувала Міддлтон свою стрічку.
Принцеса гордо прикріпила одну зі стрічок на светр.
Дружина принца Вільяма підписала коробку словами: "Ми всі думаємо про вас" та залишила відбиток своєї руки на дереві миру, створеному на честь першої річниці російського вторгнення в лютому 2022 року.
Для візиту, який не був запланований, Кейт вбралася у модний сірий светр за 120 фунтів стерлінгів від Cefinn і штани Sezane за 130 фунтів стерлінгів.
Нагадаємо, Кейт Міддлтон зачарувала новою зачіскою.
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