Українські біженці влаштували Кейт Міддлтон патріотичний майстер-клас

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон звернулася до народу України. Дружина принца Вільяма залишила душевне послання в центрі допомоги біженцям у Бракнеллі. Монарша особа підписала одну з коробок з гуманітарною допомогою.

Про це пише Daily Mail.

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Кейт Міддлтон завітала до громадського центру "Всі разом", який надсилає допомогу в Україну. Принцеса також долучилась до українських жінок і дітей, які виготовляли патріотичні стрічки, щоб продати їх для підтримки військових.

"Я не впевнена, що ти зможеш продати цю", — прокоментувала Міддлтон свою стрічку.

Принцеса гордо прикріпила одну зі стрічок на светр.

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Мідлтон з українцями. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Мідлтон з українцями. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Мідлтон з українцями. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Мідлтон з українцями. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Мідлтон з українцями. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон підписала коробку з гуманітарною допомогою.. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон підписала коробку з гуманітарною допомогою.. Фото: Reuters

Принцеса Уельська Кейт Міддлтон. Фото: Reuters

Дружина принца Вільяма підписала коробку словами: "Ми всі думаємо про вас" та залишила відбиток своєї руки на дереві миру, створеному на честь першої річниці російського вторгнення в лютому 2022 року.

Для візиту, який не був запланований, Кейт вбралася у модний сірий светр за 120 фунтів стерлінгів від Cefinn і штани Sezane за 130 фунтів стерлінгів.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон зачарувала новою зачіскою.

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