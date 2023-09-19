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Брутальний Даніель Салем знявся у кліпі на пісню про бойовий дух

19 вересня 2023 13:50
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Брутальний Даніель Салем знявся у кліпі на пісню про бойовий дух
Військовий та ресторатор Даніель Салем. Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співак Максим Бородін випустив новий трек "Чайка". Головну роль у відеороботі зіграв військовий ЗСУ, відомий шоумен Даніель Салем.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент зірки.

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Атмосферний кліп

Максим Бородін присвятив новий трек боротьбі українців. Пісня "Чайка" розповідає про дух України та її захисників, які вже понад 500 днів боронять нашу землю від навали зла.

 

"Ця пісня є подякою кожному воїну. У мене надзвичайно велике бажання, щоб "Чайка" підіймала бойовий дух усім, хто її почує", — зізнається артист.

Кліп на пісню, у якому знявся Даніель Салем, яскраво її доповнює. Чотири стихії, які пробуджує співак в ролі коваля, воїн, а також зброя оборони — шаблі. Саме це поєднання і створює образ козака-характерника, який згодом перетворюється у захисника сучасності. Режисером музичної роботи став Максим Сало.

"Я певен, що музика є тією силою, яка здатна закликати до дій, підійняти дух, надихнути…" — ділиться співак.

Попередній трек артиста "Якби не ти" очолював рекомендації YouTube протягом трьох місяців і у соцмережах, назбиравши понад 150 тисяч унікальних відео під пісню.

Раніше співак ENLEO презентував кліп про утопію закоханих.

Нагадаємо, гурт KAZKA відіграв грандіозний концерт у столиці.

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