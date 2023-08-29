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Даніель Салем розчулив кадрами безтурботної відпустки з дочкою

29 серпня 2023 17:43
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Даніель Салем розчулив кадрами безтурботної відпустки з дочкою
Ведучий Даніель Салем. Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Український телеведучий та ресторатор Даніель Салем з початку повномасштабного вторгнення Росії служить у лавах ЗСУ. Даніель часто розповідав, що через службу сумує за своєю донькою Сантою-Луною, яку майже не бачить

Відео короткого відпочинку з дочкою ведучий виклав у Instagram.

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Даніель Салем на кадрах з відео весело проводить час зі своєю 8-річною донькою. Під час короткої відпустки тато з дочкою подорожували, розважалися на атракціонах та їли морозиво.

 

"7 днів! Це всього 168 годин, це 10 080 хвилин, або всього лише 604 800 секунд. Начебто так багато, а насправді так мало! Важко було вдруге тобі говорити "незабаром побачимось, моя кров". Дихаю тобою", – підписав Даніель Салем відео.

Вілтку телеведучий розійшовся зі мамою дочки, Марією. Рішення розлучитися подружжя прийняли ще до початку війни, проте доньці не сказали.

Салем раніше заявляв, що готується вдочерити дівчинку, яка постраждала під час війни.

Нагадаємо, Даніель Салем зворушливо зізнався у коханні Україні з передової.

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