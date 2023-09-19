Брутальный Даниэль Салем снялся в клипе на песню о боевом духе

Военный и ресторатор Даниэль Салем. Фото: instagram.com/daniel_jihad_salem/

Певец Максим Бородин выпустил новый трек "Чайка". Главную роль в видеоработе сыграл военный ВСУ, известный шоумен Даниэль Салем.

Об этом Новини.LIVE сообщил менеджмент звезды.

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Атмосферный клип

Максим Бородин посвятил новый трек борьбе украинцев. Песня "Чайка" рассказывает о духе Украины и ее защитниках, которые уже более 500 дней защищают нашу землю от нашествия зла.

"Эта песня является благодарностью каждому воину. У меня очень большое желание, чтобы "Чайка" поднимала боевой дух всем, кто ее услышит", — признается артист.

Клип на песню, в котором снялся Даниэль Салем, ярко ее дополняет. Четыре стихии, которые пробуждает певец в роли кузнеца, воин, а также оружие обороны — сабли. Именно это сочетание и создает образ казака-характерника, который впоследствии превращается в защитника ХХ века. Режиссером музыкальной работы стал Максим Сало.

"Я уверен, что музыка является той силой, которая способна призывать к действиям, поднять дух, вдохновить…" — делится певец.

Предыдущий трек артиста "Якби не ти" возглавлял рекомендации YouTube в течение трех месяцев и в соцсетях, набрав более 150 тысяч уникальных видео под песню.

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