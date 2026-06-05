Наймодніші ретро-зачіски: стиль 80-х повертається у 2026 році

Дівчині роблять укладку. Фото: magnific

Здається, мода вирішила, що 2026-й — ідеальний час для ностальгії за найгучнішими 80-ми. Ті часи були справжнім викликом для звичної стриманості: чим об’ємніша зачіска, тим краще. І зараз щось з того часу повертається.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням на Cosmopolitan.

Згадати хоча б легенд того часу. Мадонна, яка зробила недбалість мистецтвом, Вітні Г’юстон з її нескінченними кучерями, нестримна Тіна Тернер або незрівнянна Фарра Фосетт, чиє "пір'ячко" на волоссі копіювала кожна друга дівчина на планеті. Це був час сміливих експериментів, де зачіска свідчила про характер.

Сьогодні ми не намагаємося буквально скопіювати той візуальний хаос. Сучасна мода бере найкраще з того вайбу, адаптуючи його під наші реалії.

Сучасні стрижки в стилі 80-х

Ось кілька варіантів, як "подружити" естетику 80-х зі своїм сьогоднішнім гардеробом:

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Це про стриману, але виразну елегантність. Коротка стрижка з акцентованими шарами, яку варто витягнути на браш. Буде мати максимально свіжий і доречний вигляд навіть з джинсами та оверсайз-піджаком.

Кучері

Зараз знову в топі ефект легкої хімічної завивки. Це про максимально дрібну, текстурну кучерявість, яка зроблена ніби для вечірки десь на Мангеттені зразка 1985 року.

Максимум об’єму

Якщо не хочеться довготривалої завивки, згадуємо старі добрі бігуді або плойку великого діаметру. В цьому випадку не варто боятися пишності. Чим більше "повітря" у волоссі, тим ближче ви до того самого духу свободи, за який ми так любимо 80-ті.

Головний секрет тут — не намагатися зробити "ідеальну" укладку. Адже 80-ті — це про легку зухвалість, трохи недбалості та внутрішній драйв.

Обирайте варіант, який найбільше відгукується, і просто пробуйте — іноді саме такі стилістичні експеременти дають змогу по-новому подивитися на себе в дзеркалі.

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