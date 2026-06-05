Самые модные ретро-прически: стиль 80-х возвращается в 2026 году

Девушке делают укладку. Фото: magnific

Кажется, мода решила, что 2026-й — идеальное время для ностальгии по самым громким 80-м. Те времена были настоящим вызовом для привычной сдержанности: чем объемнее прическа, тем лучше. И сейчас что-то с того времени возвращается.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

Вспомнить хотя бы легенд того времени. Мадонна, сделавшая небрежность искусством, Уитни Хьюстон с ее бесконечными кудрями, безудержная Тина Тернер или несравненная Фарра Фосетт, чьи "перышки" на волосах копировала каждая вторая девушка на планете. Это было время смелых экспериментов, где прическа свидетельствовала о характере.

Сегодня мы не пытаемся буквально скопировать тот визуальный хаос. Современная мода берет лучшее из того вайба, адаптируя его под наши реалии.

Современные стрижки в стиле 80-х

Вот несколько вариантов, как "подружить" эстетику 80-х со своим сегодняшним гардеробом:

Читайте также:

Классика в стиле леди Ди

Это про сдержанную, но выразительную элегантность. Короткая стрижка с акцентированными слоями, которую стоит вытянуть на браш. Будет выглядеть максимально свежо и уместно даже с джинсами и оверсайз-пиджаком.

Кудри

Сейчас снова в топе эффект легкой химической завивки. Это про максимально мелкую, текстурную кудрявость, которая сделана будто для вечеринки где-то на Манхэттене образца 1985 года.

Максимум объема

Если не хочется долговременной завивки, вспоминаем старые добрые бигуди или плойку большого диаметра. В этом случае не стоит бояться пышности. Чем больше "воздуха" в волосах, тем ближе вы к тому самому духу свободы, за который мы так любим 80-е.

Главный секрет здесь — не пытаться сделать "идеальную" укладку. Ведь 80-е — это про легкую дерзость, немного небрежности и внутренний драйв.

Выбирайте вариант, который больше всего отзывается, и просто пробуйте — иногда именно такие стилистические эксперименты позволяют по-новому посмотреть на себя в зеркале.

Ранее мы писали о том, какие стрижки в стиле 90-х сейчас снова актуальны. Три варианта, о которых не перестают говорить годами.

Также Новини.LIVE сообщали об идеальных прическах на это лето. Они лучше держатся и выглядят стильно.