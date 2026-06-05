Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
ЧМ-2026
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Гламур Будете выглядеть по-особенному: прически 80-х, вернувшиеся в моду

Будете выглядеть по-особенному: прически 80-х, вернувшиеся в моду

Ua ru
Дата публикации 5 июня 2026 20:00
Самые модные ретро-прически: стиль 80-х возвращается в 2026 году
Девушке делают укладку. Фото: magnific

Кажется, мода решила, что 2026-й — идеальное время для ностальгии по самым громким 80-м. Те времена были настоящим вызовом для привычной сдержанности: чем объемнее прическа, тем лучше. И сейчас что-то с того времени возвращается.

Рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.

Вспомнить хотя бы легенд того времени. Мадонна, сделавшая небрежность искусством, Уитни Хьюстон с ее бесконечными кудрями, безудержная Тина Тернер или несравненная Фарра Фосетт, чьи "перышки" на волосах копировала каждая вторая девушка на планете. Это было время смелых экспериментов, где прическа свидетельствовала о характере.

Сегодня мы не пытаемся буквально скопировать тот визуальный хаос. Современная мода берет лучшее из того вайба, адаптируя его под наши реалии.

Современные стрижки в стиле 80-х

Вот несколько вариантов, как "подружить" эстетику 80-х со своим сегодняшним гардеробом:

Читайте также:
  • Классика в стиле леди Ди

Это про сдержанную, но выразительную элегантность. Короткая стрижка с акцентированными слоями, которую стоит вытянуть на браш. Будет выглядеть максимально свежо и уместно даже с джинсами и оверсайз-пиджаком.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Кудри

Сейчас снова в топе эффект легкой химической завивки. Это про максимально мелкую, текстурную кудрявость, которая сделана будто для вечеринки где-то на Манхэттене образца 1985 года.

@fayequeenan

Отвечая @Shaolynne1 извините у меня нет aqua net или завивки🤭 мое предыдущее видео было просто моей интерпретацией и не я говорю, что это то, как люди на самом деле укладывали свои волосы в 80-х #80shair #bangs #fringe

♬ Don't You (Forget About Me) - Simple Minds
  • Максимум объема

Если не хочется долговременной завивки, вспоминаем старые добрые бигуди или плойку большого диаметра. В этом случае не стоит бояться пышности. Чем больше "воздуха" в волосах, тем ближе вы к тому самому духу свободы, за который мы так любим 80-е.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Главный секрет здесь — не пытаться сделать "идеальную" укладку. Ведь 80-е — это про легкую дерзость, немного небрежности и внутренний драйв.

Выбирайте вариант, который больше всего отзывается, и просто пробуйте — иногда именно такие стилистические эксперименты позволяют по-новому посмотреть на себя в зеркале.

Ранее мы писали о том, какие стрижки в стиле 90-х сейчас снова актуальны. Три варианта, о которых не перестают говорить годами.

Также Новини.LIVE сообщали об идеальных прическах на это лето. Они лучше держатся и выглядят стильно.

прически укладка волос красивые волосы
Юлия Радар - Редактор
Автор:
Юлия Радар
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации