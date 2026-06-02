Зачіски, які витримають вечір: 3 ідеї на випускний для впевнених у собі

Випускний вечір легко зіпсувати незручною зачіскою. Тому на цей випадок підійдуть ті варіанти, які ніби зроблені без зусиль, але при цьому чудово тримають форму. Найкращий образ — це той, з яким ви забуваєте про дзеркало і просто насолоджуєтеся святом.

Новини.LIVE розповість про три ідеї, які зараз в моді і робляться дуже легко.

Яку модну зачіску зробити на випускний у 2026 році

Легкі локони

Голлівудська хвиля — була і залишається на піку популярності, а головне не вимагає багато лаку для фіксації. Для початку спробуйте створити м'які, трохи розслаблені завитки. Щоб зачіска мала об’ємний вигляд і не розпалася під час танців, її варто збризнути сольовим спреєм. Він зробить пасма трохи текстурними, і вони будуть мати максимально природний вигляд.

Мальвінка

Це дуже жіночний і зручний варіант, бо волосся не лізе в очі. Просто відокремте верхню частину волосся і закріпіть її ззаду. Можна зробити легеньке начісування волосся для об’єму або просто підколоти пасма стильною шпилькою. Решту волосся знизу залиште розпущеним або злегка підкрутіть. Це швидко, ніжно і пасує майже до всього.

Об'ємна коса

Якщо хочете косу, не робіть її тугою. Секрет у тому, щоб після плетіння трішки "витягнути" пасма в сторони. Так вона стане вдвічі товстішою і набагато цікавішою. Це чудовий варіант для довгих суконь: матиме святковий, але дуже легкий і сучасний вигляд.

Але завжди обирайте ту зачіску, з якою вам буде комфортно рухатися. Адже найкращий вигляд буде мати те волосся, з яким ви будете почуватися комфортно і головне впевнено.

