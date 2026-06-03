Модні стрижки 90-х: які зачіски повернулися в моду у 2026 році

Жінка робить зачіску в салоні. Фото: magnific

Модні стрижки 2026 року все частіше відсилають до трендів 90-х. Повертаються культові зачіски тих років, які зараз знову обирають стилісти й знаменитості.

Новини.LIVE перерахує три стрижки, котрі будуть актуальними у 2026.

Знаменита стрижка "Рейчел"

Так, та сама культова багатошарова стрижка на середню довжину, яку популяризувала Дженніфер Еністон у серіалі "Друзі". Волосся навколо обличчя вистрижене шарами, які м’яко підкручуються всередину. За рахунок цього, стрижка має максимально жіночний і водночас дорогий вигляд, особливо якщо у вас волосся середньої довжини. Ця стрижка додасть шевелюрі візуального об'єму, навіть якщо природа не наділила вас густою гривою.

Біксі

У дев'яностих з такою зачіскою ходили всі головні кінозірки — від Вайнони Райдер до Мег Раян. Вона підійде тим, хто любить коротше і сміливіше. Це такий собі мікс бобу та піксі. Суть проста: ззаду волосся максимально коротке, а зверху — довші пасма, що дають хорошу текстуру. В цілому вона має дуже зухвалий вигляд і, головне, не потребує годин вкладання. Лише трохи текстуруючого спрею.

Подовжене каре

Стилісти радять забути про ідеально рівні лінії, де кожна волосинка до волосинки. Зараз у моді так би мовити "живе" волосся. Зачіска має бути такою, ніби ви тільки встали з ліжка або щойно повернулися з пляжу. Ось і весь секрет. Це максимально універсальна стрижка, яка пасує майже всім, бо не вимагає суворого догляду і має дуже розслаблений вигляд.

Раніше ми писали про те, які стрижки навпаки візуально можуть додавати років у 2026 році. Від них краще утриматися в будь-якому сезоні.

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