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Головна Гламур Легендарні стрижки 90-х: 3 варіанти, що знову в моді у 2026 році

Легендарні стрижки 90-х: 3 варіанти, що знову в моді у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 3 червня 2026 13:15
Модні стрижки 90-х: які зачіски повернулися в моду у 2026 році
Жінка робить зачіску в салоні. Фото: magnific

Модні стрижки 2026 року все частіше відсилають до трендів 90-х. Повертаються культові зачіски тих років, які зараз знову обирають стилісти й знаменитості.

Новини.LIVE перерахує три стрижки, котрі будуть актуальними у 2026.

Знаменита стрижка "Рейчел" 

Так, та сама культова багатошарова стрижка на середню довжину, яку популяризувала Дженніфер Еністон у серіалі "Друзі". Волосся навколо обличчя вистрижене шарами, які м’яко підкручуються всередину. За рахунок цього, стрижка має максимально жіночний і водночас дорогий вигляд, особливо якщо у вас волосся середньої довжини. Ця стрижка додасть шевелюрі візуального об'єму, навіть якщо природа не наділила вас густою гривою.

Біксі

У дев'яностих з такою зачіскою ходили всі головні кінозірки — від Вайнони Райдер до Мег Раян. Вона підійде тим, хто любить коротше і сміливіше. Це такий собі мікс бобу та піксі. Суть проста: ззаду волосся максимально коротке, а зверху — довші пасма, що дають хорошу текстуру. В цілому вона має дуже зухвалий вигляд і, головне, не потребує годин вкладання. Лише трохи текстуруючого спрею.

@tori.lavoie

Dream hair cut #greenscreen

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Подовжене каре

Стилісти радять забути про ідеально рівні лінії, де кожна волосинка до волосинки. Зараз у моді так би мовити "живе" волосся. Зачіска має бути такою, ніби ви тільки встали з ліжка або щойно повернулися з пляжу. Ось і весь секрет. Це максимально універсальна стрижка, яка пасує майже всім, бо не вимагає суворого догляду і має дуже розслаблений вигляд.

Раніше ми писали про те, які стрижки навпаки візуально можуть додавати років у 2026 році. Від них краще утриматися в будь-якому сезоні.

Також ми повідомляли про чубчики, які навпаки освіжають образ після 50 років. Саме він прикриває лоб, якщо потрібно приховати зморшки.

90-ті стильна коротка стрижка трендові стрижки
Юлія Радар - Редактор
Автор:
Юлія Радар
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