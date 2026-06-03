Модні стрижки 90-х: які зачіски повернулися в моду у 2026 році

Легендарні стрижки 90-х: 3 варіанти, що знову в моді у 2026 році
Модні стрижки 2026 року все частіше відсилають до трендів 90-х. Повертаються культові зачіски тих років, які зараз знову обирають стилісти й знаменитості.
Новини.LIVE перерахує три стрижки, котрі будуть актуальними у 2026.
Знаменита стрижка "Рейчел"
Так, та сама культова багатошарова стрижка на середню довжину, яку популяризувала Дженніфер Еністон у серіалі "Друзі". Волосся навколо обличчя вистрижене шарами, які м’яко підкручуються всередину. За рахунок цього, стрижка має максимально жіночний і водночас дорогий вигляд, особливо якщо у вас волосся середньої довжини. Ця стрижка додасть шевелюрі візуального об'єму, навіть якщо природа не наділила вас густою гривою.
Біксі
У дев'яностих з такою зачіскою ходили всі головні кінозірки — від Вайнони Райдер до Мег Раян. Вона підійде тим, хто любить коротше і сміливіше. Це такий собі мікс бобу та піксі. Суть проста: ззаду волосся максимально коротке, а зверху — довші пасма, що дають хорошу текстуру. В цілому вона має дуже зухвалий вигляд і, головне, не потребує годин вкладання. Лише трохи текстуруючого спрею.
@tori.lavoie
Dream hair cut #greenscreen♬ Step On Me - The CardigansЧитайте також:
Подовжене каре
Стилісти радять забути про ідеально рівні лінії, де кожна волосинка до волосинки. Зараз у моді так би мовити "живе" волосся. Зачіска має бути такою, ніби ви тільки встали з ліжка або щойно повернулися з пляжу. Ось і весь секрет. Це максимально універсальна стрижка, яка пасує майже всім, бо не вимагає суворого догляду і має дуже розслаблений вигляд.
@rylee.nelsonn
90s lob was the inspo🤏🏻🍂 #lob #bob #haircut #fallhair #redhead♬ sheenzdoingbetter - Sheenu
Раніше ми писали про те, які стрижки навпаки візуально можуть додавати років у 2026 році. Від них краще утриматися в будь-якому сезоні.
Також ми повідомляли про чубчики, які навпаки освіжають образ після 50 років. Саме він прикриває лоб, якщо потрібно приховати зморшки.