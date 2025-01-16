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Дом Гарри и Меган в Калифорнии может уничтожить лесной пожар

16 января 2025 10:40
Мария Покровская - Редактор
Принц Гарри и Меган Маркл могут потерять дом из-за пожаров в Калифорнии
Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: TIME
Мария Покровская - Редактор

Поместье принца Гарри и его жены Меган Маркл в Монтесито может оказаться под угрозой из-за лесных пожаров, которые до сих пор бушуют в Калифорнии. Огонь стремительно приближается к району, где живет королевская семья.

Об этом пишет Daily Mail.

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Роскошный дом Сассексов стоимостью в 29 млн долларов стал пристанищем для их друзей и близких во время стихийного бедствия в Калифорнии. Однако теперь Гарри и Меган скорее всего будут вынуждены покинуть свой дом.

Сейчас в Монтесито объявлен красный уровень опасности из-за мощных ветров Санта-Ана, известных как "ветры дьявола". Из-за них живописный район, где живет королевская чета с двумя детьми может оказаться в эпицентре пожара.

Меган Меркл и принц Гарри в Калифорнии
Меган и Гарри во время общения с пострадавшими от пожара. Фото: скриншот

Роскошное поместье Сассексы приобрели за 14 млн долларов, однако стоимость дома более чем вдвое. Дом с элементами викторианского и современного стилей имеет девять спален, домашний кинотеатр, тренажерный зал, игровую комнату, винный погреб и библиотеку.

Как выглядит дом принца Гарри и Меган Маркл
Дом принца Гарри и Меган Маркл в Монтесито. Фото: x.com/w_selwa

Кроме того, на территории поместья расположен чайный домик, курятник и гостевой домик на две спальни. А хорошо провести время королевская пара может в бассейне и собственной сауне, или прогуливаясь по роскошному саду с розарием.

Напомним, накануне принц Гарри и Меган Маркл нарвались на хейт после визита к пострадавшим от калифорнийского пожара.

Также мы писали, что Пэрис Хилтон потеряла свой роскошный дом в лесном пожаре.

принц Гарри Меган Маркл пожарная опасность королевская семья Калифорния

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