Принц Гарри и Меган Маркл могут потерять дом из-за пожаров в Калифорнии

Принц Гарри и Меган Маркл. Фото: TIME

Поместье принца Гарри и его жены Меган Маркл в Монтесито может оказаться под угрозой из-за лесных пожаров, которые до сих пор бушуют в Калифорнии. Огонь стремительно приближается к району, где живет королевская семья.

Об этом пишет Daily Mail.

Читайте также:

Принц Гарри и Меган Маркл будут вынуждены эвакуироваться

Роскошный дом Сассексов стоимостью в 29 млн долларов стал пристанищем для их друзей и близких во время стихийного бедствия в Калифорнии. Однако теперь Гарри и Меган скорее всего будут вынуждены покинуть свой дом.

Сейчас в Монтесито объявлен красный уровень опасности из-за мощных ветров Санта-Ана, известных как "ветры дьявола". Из-за них живописный район, где живет королевская чета с двумя детьми может оказаться в эпицентре пожара.

Меган и Гарри во время общения с пострадавшими от пожара. Фото: скриншот

Роскошное поместье Сассексы приобрели за 14 млн долларов, однако стоимость дома более чем вдвое. Дом с элементами викторианского и современного стилей имеет девять спален, домашний кинотеатр, тренажерный зал, игровую комнату, винный погреб и библиотеку.

Дом принца Гарри и Меган Маркл в Монтесито. Фото: x.com/w_selwa

Кроме того, на территории поместья расположен чайный домик, курятник и гостевой домик на две спальни. А хорошо провести время королевская пара может в бассейне и собственной сауне, или прогуливаясь по роскошному саду с розарием.

Напомним, накануне принц Гарри и Меган Маркл нарвались на хейт после визита к пострадавшим от калифорнийского пожара.

Также мы писали, что Пэрис Хилтон потеряла свой роскошный дом в лесном пожаре.