Принц Гарри и Меган Маркл могут потерять дом из-за пожаров в Калифорнии

Дом Гарри и Меган в Калифорнии может уничтожить лесной пожар
Поместье принца Гарри и его жены Меган Маркл в Монтесито может оказаться под угрозой из-за лесных пожаров, которые до сих пор бушуют в Калифорнии. Огонь стремительно приближается к району, где живет королевская семья.
Об этом пишет Daily Mail.
Принц Гарри и Меган Маркл будут вынуждены эвакуироваться
Роскошный дом Сассексов стоимостью в 29 млн долларов стал пристанищем для их друзей и близких во время стихийного бедствия в Калифорнии. Однако теперь Гарри и Меган скорее всего будут вынуждены покинуть свой дом.
Сейчас в Монтесито объявлен красный уровень опасности из-за мощных ветров Санта-Ана, известных как "ветры дьявола". Из-за них живописный район, где живет королевская чета с двумя детьми может оказаться в эпицентре пожара.
Роскошное поместье Сассексы приобрели за 14 млн долларов, однако стоимость дома более чем вдвое. Дом с элементами викторианского и современного стилей имеет девять спален, домашний кинотеатр, тренажерный зал, игровую комнату, винный погреб и библиотеку.
Кроме того, на территории поместья расположен чайный домик, курятник и гостевой домик на две спальни. А хорошо провести время королевская пара может в бассейне и собственной сауне, или прогуливаясь по роскошному саду с розарием.
Напомним, накануне принц Гарри и Меган Маркл нарвались на хейт после визита к пострадавшим от калифорнийского пожара.
Также мы писали, что Пэрис Хилтон потеряла свой роскошный дом в лесном пожаре.
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