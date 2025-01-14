Принц Гаррі повертається до Великої Британії без родини

Герцог Сассекський, принц Гаррі. Фото: Instagram/princeharryofengland

Молодший син короля Великої Британії Чарльза III, принц Гаррі, планує вперше цього року приїхати на батьківщину. Втім, дружину та двох дітей до Лондону він не візьме. І на те є вагомі причини.

Про це повідомляє видання Hello.

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Герцог Сассекський має дати свідчення у Високому суді у своїй справі проти News Group Newspapers, яка має розпочатися пізніше цього місяця. У квітні також має бути розглянуто апеляцію принца Гаррі на рішення Міністерства внутрішніх справ знизити рівень його безпеки під час перебування у Великій Британії.

Джерела, близькі до Гаррі, стверджують, що він не може відвідати країну в супроводі своєї родини, якщо не буде гарантована їхня безпека.

"Безпечні візити дозволять його дітям дізнатися про його рідну країну і дозволять йому краще підтримувати свої благодійні організації", — заявив друг принца Гаррі.

Суперечка також сприяла і без того напруженим стосункам між герцогом Сассекським та його родиною. Друзі принца Гаррі розповіли, що його дзвінки монарху щодо питання безпеки залишилися без відповіді. Джерела, близькі до короля Чарльза III, кажуть, що було б "зовсім недоречним" його втручання.

Нагадаємо, раніше ми писали, як принц Вільям привітав Кейт Міддлтон з 43-річчям. Також ми розповідали, що перший вихід монархів Чарльза та Камілли у 2025 році затьмарив дощ.