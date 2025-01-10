Пожежа у Каліфорнії знищила будинок Хантера Байдена - фото

Будинок сина Джо Байдена в Малібу знищила пожежа
Син чинного американського президента Джо Байдена — Хантер Байден — втратив своє житло через лісову пожежу в Каліфорнії. Будинок, в якому мешкав син політика із родиною, охопив вогонь.
Про це повідомило видання Daily Mail.
Будинок Хантера Байдена знищила пожежа
Юрист та його дружина Меліса протягом трьох років мешкали в шикарному маєтку в Малібу.
Будинок вартістю у чотири мільйони мав три спальні, три ванні кімнати та панорамний вид на Тихий океан. У маєтку також була велика кухня та студія із балконом, що виходив на узбережжя. Однак тепер від нього залишилися лише руїни та вцілілі дві димові труби.
Окрім того, вогонь знищив і сусідній будинок, який за 16 тисяч доларів орендувала охоронна служба Хантера.
Нагадаємо, раніше Періс Гілтон показала руїни свого маєтку в Малібу, які залишилися після пожежі.
Також стало відомо, що будинок Тома Генкса дивом вцілів від стихійного лиха.
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