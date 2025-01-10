Пожар в Калифорнии уничтожил дом Хантера Байдена - фото

Хантер Байден. Фото: Reuters

Сын действующего американского президента Джо Байдена — Хантер Байден — потерял свое жилье из-за лесного пожара в Калифорнии. Дом, в котором жил сын политика с семьей, охватил огонь.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

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Дом Хантера Байдена уничтожил пожар

Юрист и его жена Мелисса в течение трех лет жили в шикарном поместье в Малибу.

Дом стоимостью в четыре миллиона имел три спальни, три ванные комнаты и панорамный вид на Тихий океан. В имении также была большая кухня и студия с балконом, выходившим на побережье. Однако теперь от него остались лишь руины и уцелевшие две дымовые трубы.

Дом Хантера Байдена в Малибу после пожара. Фото: Daily Mail

Кроме того, огонь уничтожил и соседний дом, который за 16 тысяч долларов арендовала охранная служба Хантера.

Дом Хантера Байдена после лесного пожара. Фото: Daily Mail

Напомним, ранее Пэрис Хилтон показала руины своего поместья в Малибу, которые остались после пожара.

Также стало известно, что дом Тома Хэнкса чудом уцелел от стихийного бедствия.