Пожар в Калифорнии уничтожил дом Хантера Байдена - фото

Дом сына Джо Байдена в Малибу уничтожил пожар
Сын действующего американского президента Джо Байдена — Хантер Байден — потерял свое жилье из-за лесного пожара в Калифорнии. Дом, в котором жил сын политика с семьей, охватил огонь.
Об этом сообщило издание Daily Mail.
Дом Хантера Байдена уничтожил пожар
Юрист и его жена Мелисса в течение трех лет жили в шикарном поместье в Малибу.
Дом стоимостью в четыре миллиона имел три спальни, три ванные комнаты и панорамный вид на Тихий океан. В имении также была большая кухня и студия с балконом, выходившим на побережье. Однако теперь от него остались лишь руины и уцелевшие две дымовые трубы.
Кроме того, огонь уничтожил и соседний дом, который за 16 тысяч долларов арендовала охранная служба Хантера.
Напомним, ранее Пэрис Хилтон показала руины своего поместья в Малибу, которые остались после пожара.
Также стало известно, что дом Тома Хэнкса чудом уцелел от стихийного бедствия.
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