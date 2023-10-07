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Дом, в котором умер Хичкок, продали медиа-магнату

7 октября 2023 18:21
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Дом, в котором умер Гичкок, продали медиа-магнату
Режиссер Альфред Гичкок. Фото: instagram.com/alfredhitchcockofficial/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Резиденцию Bel Air, когда-то принадлежавшую Альфреду Хичкоку, продали голландскому медиа-магнату за 8,75 миллиона долларов. Известный режиссер, мастер саспенса, переехал в дом со своей семьей в начале 1940-х годов и жил там до своей смерти в 1980 году.

Об этом пишет Daily Mail.

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После того, как его ранний фильм "39 ступенек" 1935 года получили признание критиков и популярность, Хичкок переехал в Лос-Анджелес из Англии вместе со своей женой-монтажером Алмой и их дочерью Пэт в 1939 году.

 

Дом, в котором умер Гичкок, был продан медиа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols
Дом, в котором умер Гичкок, был продан медиа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols

 

Дом, в котором умер Хичкок, был продан медиа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols
Дом, в котором умер Хичкок, был продан медиа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols

 

Дом, в котором умер Хичкок, был продан медиа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols
Дом, в котором умер Хичкок, был продан медиа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols

 

Дом, в котором умер Хичкок, был продан медиа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols
Дом, в котором умер Хичкок, был продан медиа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols

Его первый голливудский хит "Ребекка" вышел в следующем году, и в последующие десятилетия он будет выпускать культовые триллеры, в частности "Незнакомцы в поезде" (1951), "Споймать вора" (1955), "Психо" (1960). ) и "Птицы" (1963). Дом площадью почти 7300 квадратных футов приобрел голландский миллионер Рейнут Эрлеманс, звезда мыльной оперы, ставший предпринимателем, основавшим телевизионную компанию Eyeworks в 2001 году. Дом расположен на участке площадью в две трети акра прямо над бульваром Сансет, а недвижемость граничит с полем для гольфа в загородном клубе Bel Air. Резиденция с двумя спальнями и четырьмя ванными комнатами.

 

Дом, в котором умер Хичкок, был продан медиа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols
Дом, в котором умер Хичкок, был продан медиа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols

 

Дом, в котором умер Хичкок, был продан медиа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols
Дом, в котором умер Хичкок, был продан медиа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols

 

Дом, в котором умер Хичкок, был продан медиа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols
Дом, в котором умер Хичкок, был продан медиа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols

 

Дом, в котором умер Хичкок, был продан медиа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols
Дом, в котором умер Хичкок, был продан медиа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols

 

Дом, в котором умер Хичкок, был продан медиа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols
Дом, в котором умер Хичкок, был продан медиа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols

 

Дом, в котором умер Хичкок, был продан медиа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols
Дом, в котором умер Хичкок, был продан медиа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols

 

Дом, в котором умер Хичкок, был продан медиа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols
Дом, в котором умер Хичкок, был продан медиа-магнату. Фото: Jam Press/Marry Nickols

Сразу за входом находится фойе с фонтаном, выложенное плиткой из красной глины. Отсюда коридор ведет в просторную гостиную с большим камином и высоким потолком.

Кухня-столовая может похвастаться синей плиткой, расписанной вручную, столешницей из синего гранита и большим центральным столом рядом со встроенной обеденной зоной.

Рядом расположена столовая с большой хрустальной люстрой и большой дверью с резными изображениями слонов.

На верхнем этаже скрыто офисное помещение.

В другом месте главная спальня ведет прямо к большому саду и заднему двору дома, где можно найти старые деревья, цветущий сад и ухоженный газон, а также большой бассейн. Рядом с бассейном расположена большая крытая ниша, похожая на домик, укомплектованная еще одним камином, зона для сидения на открытом воздухе и развлечений. Есть место для трех автомобилей.

Ранее стало известно, как выглядит райский уголок Брэда Питта за 20 миллионов.

Напомним, Канье Уэст перепланирует свое роскошное имение под бомбоубежище.

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