Зірка "Вартових галактики" виставив на продаж своє розкішне "сімейне гніздечко"
Актор Кріс Пратт і його дружина Кетрін Шварценеггер виставили на продаж свій розкішний будинок. Пара хоче за свою віллу отримати 32 мільйони доларів.
Про це пише Daily Mail.
Зіркова нерухомість
Гламурна вілла в середземноморському стилі з червоним черепичним дахом і величезними панорамними вікнами має шість спалень, домашній кінотеатр, сауну та баскетбольний майданчик.
Зірка "Вартових галактики" продає будинок після масштабного ремонту два роки тому.
Пара, яка одружилася в 2019 році і має спільних дочок Лайлу та Елоїзу, жила в будинку з 2021 року, витративши два роки на знесення та перебудову будинку 1995 року, який був розташований на цьому місці.
Зірка "Вартових галактики" придбав ділянку в 2018 році за 15,6 мільйона доларів.
Розташований на пагорбах Pacific Palisades, будинок має приголомшливий вид на затоку Санта-Моніка, великий басейн з морською водою з джакузі та акр доглянутої території.
Всередині будинок оформлений у вишуканих нейтральних тонах і може похвалитися величезною кухнею з мармуровою стільницею та великою барною стійкою.
Пара, яка любить гольф, також встановила в будинку симулятор гри в гольф, а ще там є спа-центр з дерева з басейнами з гарячою та холодною водою, сауною та паровою лазнею.
Пратт і Шварценеггер були разом з червня 2018 року і почали зустрічатися незадовго до того, як актор оформив розлучення з колишньою дружиною Анною Феріс.
І Пратт, і Шварценеггер глибоко релігійні та одружилися на розкішному ранчо Сан-Ісідро в Монтесіто, лише через рік після того, як почали зустрічатися.
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