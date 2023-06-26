Віктор Павлік романтично відсвяткував з дружиною річницю шлюбу

Блогерка Катерина Реп'яхова з чоловіком, співаком Віктором Павліком. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Співак Віктор Павлік та його дружина, блогерка Катерина Реп’яхова наприкінці травня мали святкувати третю річницю шлюбу. Але закохані забули про цю визначну для них дату.

Павлік з дружиною вирішив виправити ситуацію, про що свідчать фото подружжя у Instagram Катерини Репяхової.

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Романтичне побачення

На знімках, якими поділилася блогерка, вона позує в імпровізованій фотосесії, яку їй влаштував чоловік. Катя демонструє букет квітів та обручку. Не обійшлося і без ніжного селфі з коханим.

Блогерка Катерина Реп'яхова з чоловіком, співаком Віктором Павліком. Фото: instagram.com/repyahovakate/

"Забули про нашу річницю в травні, згадали тільки зараз. Виправили ситуацію. Памʼятати, що ми не тільки батьки. Люблю тебе. Буду любити завжди", — романтично прокоментувала фото Репяхова.

Віктор Павлік та Катерина Репяхова виховують сина Михайла. Нещодавно дружина співака навідалася з ним до лікарні. Блогерка розповіла про погане самопочуття коханого.

Нагадаємо, блогерка Катерина Репяхова після скандалу зі спецперепусткою відволіклася стильною фотосесією. Реп'яхова на нових знімках постала у вечірній сукні.

Раніше Катерина Репяхова зробила кілька пластичних операцій. Блогерка "попрацювала" над носом та підборіддям. Катерина Реп'яхова поділилася фото "до" та "після".