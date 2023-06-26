Виктор Павлик романтично отпраздновал с женой годовщину брака

Блогер Екатерина Репьяхова с мужем, певцом Виктором Павликом. Фото: instagram.com/repyahovakate/

Певец Виктор Павлик и его жена, блогер Екатерина Репяхова, в конце мая должны были праздновать третью годовщину брака. Но влюбленные забыли об этой выдающейся для них дате.

Павлик с женой решил исправить ситуацию, о чем свидетельствуют фото супругов в Instagram Екатерины Репяховой.

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На снимках, которыми поделилась блогер, она позирует в импровизированной фотосессии, которую ей устроил муж. Екатерина демонстрирует букет цветов и кольцо. Не обошлось и без нежного селфи с любимым.

Блогер Екатерина Репяхова с мужем, певцом Виктором Павликом. Фото: instagram.com/repyahovakate/

"Забыли о нашей годовщине в мае, вспомнили только сейчас. Исправили ситуацию. Помнить, что мы не только родители. Люблю тебя. Буду любить всегда", — романтично прокомментировала фото Репяхова.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова воспитывают сына Михаила. Недавно жена певца наведалась с ним в больницу. Блогер рассказала о плохом самочувствии любимого.

Напомним, Екатерина Репяхова после скандала со спецпропуском отвлеклась стильной фотосессией. Репяхова на новых снимках предстала в вечернем платье.

Ранее Екатерина Репяхова совершила несколько пластических операций. Блогер "поработала" над носом и подбородком. Екатерина Репяхова поделилась фото "до" и "после".