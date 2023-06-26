Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow "Будуть любить всегда": Виктор Павлик романтично отпраздновал с женой годовщину брака arrow

"Будуть любить всегда": Виктор Павлик романтично отпраздновал с женой годовщину брака

26 июня 2023 13:08
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Виктор Павлик романтично отпраздновал с женой годовщину брака
Блогер Екатерина Репьяхова с мужем, певцом Виктором Павликом. Фото: instagram.com/repyahovakate/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Певец Виктор Павлик и его жена, блогер Екатерина Репяхова, в конце мая должны были праздновать третью годовщину брака. Но влюбленные забыли об этой выдающейся для них дате.

Павлик с женой решил исправить ситуацию, о чем свидетельствуют фото супругов в Instagram Екатерины Репяховой.

Читайте также:

Романтическое свидание

На снимках, которыми поделилась блогер, она позирует в импровизированной фотосессии, которую ей устроил муж. Екатерина демонстрирует букет цветов и кольцо. Не обошлось и без нежного селфи с любимым.

 

 

Блогер Екатерина Репяхова с мужем, певцом Виктором Павликом. Фото: instagram.com/repyahovakate/

"Забыли о нашей годовщине в мае, вспомнили только сейчас. Исправили ситуацию. Помнить, что мы не только родители. Люблю тебя. Буду любить всегда", — романтично прокомментировала фото Репяхова.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова воспитывают сына Михаила. Недавно жена певца наведалась с ним в больницу. Блогер рассказала о плохом самочувствии любимого.

Напомним, Екатерина Репяхова после скандала со спецпропуском отвлеклась стильной фотосессией. Репяхова на новых снимках предстала в вечернем платье.

Ранее  Екатерина Репяхова совершила несколько пластических операций. Блогер "поработала" над носом и подбородком. Екатерина Репяхова поделилась фото "до" и "после".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

14:45 Будет ли Китай поддерживать Украину в войне: лидер КНР сделал новое заявление

08:07 Зарплата в 16 тыс. грн: украинцам предложат новую профессию

06:08 Сотрудники ТЦК отбирают телефоны и личные вещи: как действовать украинцам

11:54 Военнообязанные будут проходить медкомиссию по новой схеме: что изменилось

09:22 Россияне подставили известного украинского певца: тот не стал молчать

None

Ядерный взрыв: пошаговая инструкция, что делать

07:45 Штрафы в более чем 33 тыс. грн: украинцев ждет наказание за игнорирование налоговой

20:52 Стало известно, сколько стоит один пуск ракеты из Patriot

05:35 Ограниченно пригодных будут мобилизовать, но есть важное условие: что важно знать

06:15Украинцев предупредили о повышении еще одного тарифа: что известно

22:46 С января в Украине запретят популярный товар: о чем идет речь

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас