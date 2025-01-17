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Бугай, гоцающий на лыжах — украинцы захейтили мужа Саниной

17 января 2025 19:15
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор
Украинцы набросились на мужа Юлии Саниной - детали
Певица Юлия Санина с мужем Валерием Бебко. Фото: instagram.com/the_hardkiss/
Диана Сологуб - Редактор
Диана Сологуб
Редактор

Украинцев не на шутку разозлили кадры с отдыха солистки группы The Hardkiss Юлии Саниной вместе с мужем, музыкантом Валерием Бебко. Часть пользователей соцсетей считает его трусливым уклонистом.

Соответствующими кадрами звезда поделилась в Instagram.

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Юлия Санина похвасталась отдыхом с семьей на горно-лыжном курорте за пределами Украины. Однако звезду начали засыпать негативными комментариями.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Julia Sanina (@the_hardkiss)

Часть украинцев возмущена тем, что Валерий Бебко спокойно наслаждается отпуском заграницей, в то время, как украинским мужчинам запрещен выезд за пределы страны из-за мобилизации.

"По моему мнению, вы совершаете ошибку. Градус напряжения общества слишком высок, можно обнулить карьеру в Украине неосторожными шагами".

"Да, не все семьи могут себе позволить роскошь быть на отдыхе заграницей полной семьей".

"Патриотизм Юлиной семьи закончился. Вышиванки можно сбрасывать, уже за бугром и все супер. Мои дети с папой на море поехать не могут, как все остальные в стране. А тут бугай гоцает на лыжах".

"Ну наверное ее инвалид поехал лечиться. Мой же даже и не думает справки покупать".

Бугай, гоцающий на лыжах - украинцы захейтили мужа Саниной - фото 1
Украинцы осудили выезд мужа Юлии Саниной. Фото: instagram.com/the_hardkiss/
Бугай, гоцающий на лыжах - украинцы захейтили мужа Саниной - фото 2
Хейт в сторону мужа Юлии Саниной. Фото: instagram.com/the_hardkiss/
Бугай, гоцающий на лыжах - украинцы захейтили мужа Саниной - фото 3
Негативные комментарии под фото Юлии Саниной. Фото: instagram.com/the_hardkiss/
Бугай, гоцающий на лыжах - украинцы захейтили мужа Саниной - фото 4
Муж Юлии Саниной катается в горах заграницей. Фото: instagram.com/the_hardkiss/

Напомним, ранее Тоня Матвиенко показала, как с младшей дочкой отдыхает в Эмиратах.

Таже Джастин Бибер с женой и маленьким сыном отправились в отпуск в горы.

отдых Юлия Санина украинские звезды хейт соцсети

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Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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