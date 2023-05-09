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Букінгемський палац презентував офіційні портретні фото Чарльза III та Камілли

9 травня 2023 10:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Букінгемський палац презентував офіційні портретні фото Чарльза III та Камілли
Король Великої Британії Чарльз III та королева Камілла. Фото: REUTERS/HUGO BURNAND/ROYAL HOUSEHOLD 202
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Коронацію Чарльза III та Камілли, яка пройшла в Лондоні 6 травня, дивились сотні мільйонів людей по всьому світу. Дехто з них з нетерпінням чекав на перші офіційні портрети монархів. І вони дочекались. Букінгемський палац опублікував офіційні портрети короля та королеви Великої Британії після коронації.

Знімки з'явились у соцмережах королівської родини. 

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Подробиці

На першому фото після своєї коронації Чарльз III постав в короні та хутряній мантії. В руках 74-річний монарх тримає суверен та скіпетр.

Водночас Камілла стоїть у вбранні та усміхається на камеру в короні. 

Також з’явились спільні фото Чарльза та Камілли, а також великий сімейний знімок з членами королівської родини. Молодший син короля, принц Гаррі, участь в фотосесії не взяв. Після коронації він одразу залишив Лондон та полетів до родини у США. 

Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Луї з матір'ю, Кейт Міддлтон, взяв в руки лопату перед камерами. Також ми розповідали, чи змогла трансляція коронації Чарльза обійти за цифрами похорон Єлизавети II.

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