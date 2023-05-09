Букінгемський палац презентував офіційні портретні фото Чарльза III та Камілли
Коронацію Чарльза III та Камілли, яка пройшла в Лондоні 6 травня, дивились сотні мільйонів людей по всьому світу. Дехто з них з нетерпінням чекав на перші офіційні портрети монархів. І вони дочекались. Букінгемський палац опублікував офіційні портрети короля та королеви Великої Британії після коронації.
Знімки з'явились у соцмережах королівської родини.
Подробиці
На першому фото після своєї коронації Чарльз III постав в короні та хутряній мантії. В руках 74-річний монарх тримає суверен та скіпетр.
Водночас Камілла стоїть у вбранні та усміхається на камеру в короні.
Також з’явились спільні фото Чарльза та Камілли, а також великий сімейний знімок з членами королівської родини. Молодший син короля, принц Гаррі, участь в фотосесії не взяв. Після коронації він одразу залишив Лондон та полетів до родини у США.
Нагадаємо, раніше ми писали, що принц Луї з матір'ю, Кейт Міддлтон, взяв в руки лопату перед камерами. Також ми розповідали, чи змогла трансляція коронації Чарльза обійти за цифрами похорон Єлизавети II.