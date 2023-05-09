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Букингемский дворец представил официальные портретные фото Чарльза III и Камиллы

9 мая 2023 10:41
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор
Букингемский дворец представил официальные портретные фото Чарльза III и Камиллы
Король Великобритании Чарльз III и королева Камилла. Фото: REUTERS/HUGO BURNAND/ROYAL HOUSEHOLD 202
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семыкин
Роман Семыкин
Редактор

Коронацию Чарльза III и Камиллы, которая прошла в Лондоне 6 мая, смотрели сотни миллионов людей по всему миру. Некоторые из них с нетерпением ждали первые официальные портреты монархов. И они дождались. Букингемский дворец опубликовал официальные портреты короля и королевы Великобритании после коронации.

Снимки появились в соцсетях королевской семьи.

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На первом фото после своей коронации Чарльз III предстал в короне и меховой мантии. В руках 74-летний монарх держит суверен и скипетр.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by The Royal Family (@theroyalfamily)

В то же время Камилла стоит в наряде и улыбается на камеру в короне.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by The Royal Family (@theroyalfamily)

Также появились общие фото Чарльза и Камиллы, а также большой семейный снимок с членами королевской семьи. Младший сын короля, принц Гарри, участие в фотосессии не принял. После коронации он сразу покинул Лондон и улетел к семье в США.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by The Royal Family (@theroyalfamily)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by The Royal Family (@theroyalfamily)

Напомним, ранее мы писали, что принц Луи с матерью Кейт Миддлтон взял в руки лопату перед камерами. Также мы рассказывали, смогла ли трансляция коронации Чарльза обойти по цифрам похороны Елизаветы II.

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