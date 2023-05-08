Принц Луї з матір'ю, Кейт Міддлтон, взяв в руки лопату перед камерами: що робив

Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон, з сином, принцом Луї. Фото: REUTERS/POOL

Після урочистої коронації Чарльз III та Камілла деякий час не будуть з'являтися публічно. Інші члени королівської сім'ї виступатимуть від їхнього імені, включаючи принца і принцесу Уельських. Понеділок, 8 травня, був названий днем великої допомоги та визнаний довготривалою волонтерською спадщиною на честь коронації Чарльза. Принц Вільям та Кейт Міддлтон з’явились на одному з заходів разом з трьома дітьми.

Про це повідомляє видання HELLO.

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Що робили на заході

Громадськість заохочують взяти на себе сотні тисяч волонтерських ролей на додаткові вихідні, залучивши понад 1500 благодійних організацій. Принц і принцеса Уельські з’явились у місцевій скаутській громаді на заході Лондона. Вони взяли з собою всіх дітей: принца Джорджа, принцесу Шарлотту та п’ятирічного принца Луї.

Останній став зіркою коронаційних заходів, на яких його кумедну поведінку обговорювали мільйони. Цього разу малюк разом з матір’ю, принцесою Уельською, Кейт Міддлтон, взяв в руки лопату, аби зробити спеціальну доріжку.

Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон, з сином, принцом Луї. Фото: REUTERS/POOL

Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон, з сином, принцом Луї. Фото: REUTERS/POOL

Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон, з сином, принцом Луї. Фото: REUTERS/POOL

Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон. Фото: REUTERS/POOL

Участь у забавах

Також члени королівської родини, які, до речі є першими в черзі на британський престол, взяли участь у змаганнях у стрільбі з лука.

Принцеса Уельська, Кейт Міддлтон. Фото: REUTERS/POOL

Кейт Міддлтон з чоловіком та старшим сином. Фото: REUTERS/POOL

Принц Луї та інструктор зі стрільби з лука. Фото: REUTERS/POOL

Принц Шарлотта. Фото: REUTERS/POOL

Нагадаємо, раніше ми писали, що Кеті Перрі, Take That й інші зірки виступили перед Чарльзом III та британцями. Також ми розповідали, чи змогла трансляція коронації Чарльза обійти за цифрами похорон Єлизавети II.