Евровидение-2025 - фавориты букмекеров в январе

Евровидение-2025. Фото: eurovision.tv

Хотя "Евровидение-2025" запланировано на последний месяц весны, букмекеры уже начали определяться со своими фаворитами несмотря на то, что страны не выбрали своих представителей и конкурсные песни. Украина пока входит в тройку лидеров.

Соответствующая информация появилась на сайте Eurovision World.

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Фавориты букмекеров на Евровидении-2025

Первое место букмекеры в конце января пророчат Бельгии и оценивают ее шансы на победу в 12%. Второе место по прогнозам принадлежит Швеции с вероятностью в 10%. Бронзу в этом году на конкурсе прогнозируют Украине, шансы которой оценивают в 7%. Замыкают пятерку лидеров Италия и Эстония. Шансы Франции, Германии, Финляндии и Великобритании букмекеры оценивают в 3%, а Израиля — в 4%.

Прогнозы букмекеров на 22 января 2025 года. Фото: Eurovision World.

Прогноз букмекеров до мая может кардинально измениться и он не всегда сбывается. В частности, в прошлом году по прогнозам должна была победить Хорватия, однако обладателем хрустального микрофона стали Nemo из Швейцарии.

Напомним, ранее мы писали, что певица Тина Кароль обвинила участника Нацотбора в махинациях. Также мы рассказывали, что группа Ziferblat презентовала тизер песни для Евровидения.