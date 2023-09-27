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"Міс Україна Всесвіт" прикрила розкішні форми корсетом у відвертій зйомці

27 вересня 2023 18:10
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Міс Україна Всесвіт" прикрила розкішні форми корсетом у відвертій зйомці
"Міс Україна Всесвіт" Ангеліна Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

"Міс Україна Всесвіт-2023", модель Ангеліна Усанова знялась у відвертій фотосесії. Дівчина показала кадри зі знімального майданчика.

Відео Ангеліна запостила у соцмережі.

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На кадрах Усанова позує у чорній сукні з корсетом. У певні моменти красуня лише прикриває сукнею свої розкішні форми.

 

"Любіть своє тіло — воно храм вашої душі", — коментує пост Усанова.

Останнім часом "Міс Україна Всесвіт-2023" отримала багато як хороших та не дуже коментарів. Негативні висловлювання стосувалися її фігури.

"Я — своє тіло люблю. Обожнюю! Свою фігуру, свій зріст і параметри, свої риси обличчя…Щодня я працюю над своїм тілом, займаючись різними видами фізичної активності, і насамперед я роблю це не для того, щоб обсяг моєї талії мав конкретну кількість сантиметрів, а тому, що люблю своє тіло. Моє тіло — мій ДІМ, і я піклуюся про те, щоб воно було здоровим, сильним та красивим: моє харчування рослинне і чисте, я взагалі не вживаю алкоголю чи цукру, в моєму раціоні немає фаст-фуду, я слідкую за гігієною сну, мій день починається з медитації, розтяжки, заняття з тренером", — говорить модель.

Нагадаємо, у Києві обрали найгарнішу українку, яка поїде на конкурс "Міс Всесвіт".

Раніше у Таїланді відбувся конкурс краси Miss International Queen. Вперше в історії перемогла учасниця з Нідерландів.

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