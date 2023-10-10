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Была на пороге самоубийства: "Мисс Вселенная Украина" рассказала, как пережила личную драму

10 октября 2023 16:22
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Была на пороге самоубийства: "Мисс Вселенная Украина" рассказала, как пережила личную драму
"Мисс Вселенная Украина" Ангелина Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

"Мисс Вселенная Украина", модель Ангелина Усанова сделала шокирующее признание. В свое время она чуть не покончила жизнь самоубийством.

Историей Ангелина поделилась в Instagram.

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Разум должен быть нашим другом

Сегодня, 10 октября, отмечается Всемирный день ментального здоровья. Модель "Мисс Вселенная Украина" Ангелина Усанова рассказала личную историю, которая научила ее по-другому смотреть на жизнь.

 

"Мисс Вселенная Украина" Ангелина Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/
"Мисс Вселенная Украина" Ангелина Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

"Как человек, который был на пороге самоубийства после потери важных отношений, я точно знаю в какие игры с нами может играть наш разум. Когда голос говорит в голове "Убей себя! Ты бездарность! Ты никому не нужна! Ты не заслуживаешь ничего!"…Когда ты теряешь все и должен начинать жизнь с начала, отстраивая себя пазл за пазликом. И легче сдаться! Легче поверить негативным мыслям! Легче чувствовать себя жертвой. Всегда легче сдаться, чем продолжать борьбу. И меня спасала Надежда, что все будет хорошо. Вера, что моя жизнь имеет смысл. Любовь, наполняющая каждую клеточку моего тела", — пишет Усанова.

По словам модели, по ее опыту она может сказать, что наш разум должен быть нашим другом. Наш выбор, какие мысли мы имеем, хорошие ли мы садоводы в нашем ментальном саду. Жизнь стоит каждую секунду. И самоубийство — это никогда не выход.

"Берегите ментальную гигиену и заботьтесь о своих мыслях, как вы заботитесь о своем теле. Давайте будем благодарны за эту жизнь, ведь многие невинные люди ее теряют сейчас и мечтали бы иметь наши с вами проблемы", — призвала звезда.

Напомним, "Мисс Вселенная Украина" прикрыла роскошные формы корсетом в откровенной съемке.

Ранее в Киеве выбрали самую красивую украинку, которая поедет на конкурс "Мисс Вселенная".

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