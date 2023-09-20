"Люблю своє тіло": "Міс Україна Всесвіт" відповіла хейтерам

Модель та "Міс Україна Всесвіт" Ангеліна Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

"Міс Україна Всесвіт-2023", модель Ангеліна Усанова зіткнулась з критикою її фігури. Дівчина відповіла хетерам та розповіла про любов до себе.

Про це Ангеліна розповіла у соцмережі.

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Досить порівнювати жінок

За словами моделі, останнім часом вона отримала як багато хороших, так і негативних коментарів. За позитивні вона щиро вдячна — тому що теплі слова піднімають її дух. Негативні коментарі стосувалися її фігури.

"Я щиро впевнена в тому, що людина, яка безумовно любить себе і своє тіло, ніколи не скаже поганого про тіло іншої людини! Я — своє тіло люблю. Обожнюю! Свою фігуру, свій зріст і параметри, свої риси обличчя…Щодня я працюю над своїм тілом, займаючись різними видами фізичної активності, і насамперед я роблю це не для того, щоб обсяг моєї талії був конкретну кількість сантиметрів, а тому, що люблю своє тіло. Моє тіло — мій ДІМ, і я піклуюся про те, щоб воно було здоровим, сильним та красивим: моє харчування рослинне і чисте, я взагалі не вживаю алкоголю чи цукру, в моєму раціоні немає фаст-фуду, я слідкую за гігієною сну, мій день починається з медитації, розтяжки, заняття з тренером", — говорить модель.

Дівчина щиро вірить в те, що краса — це здоров‘я. Вона ставиться до свого тіла з любов’ю, без жорстокої критики, адже його їй подарувала його природа, а вона краще знає, що таке краса.

Модель та "Міс Україна Всесвіт" Ангеліна Усанова. Фото: instagram.com/usanova.life/

"Я закликаю вас: досить порівнювати жінок, шукати недоліки у їхніх тілах та принижувати жіночі фігури! ДОСИТЬ! Це не зробить світ кращим, а якщо це не робить світ кращим — навіщо взагалі витрачати на це свою єнергію? Давайте любити найцінніше, що в нас є — наше тіло, таким яким воно є, а також поважати одне одного", — говорить модель.

Нагадаємо, трансгендера, яка поїде на "Міс Всесвіт", захейтили у мережі.

Раніше у Таїланді відбувся конкурс краси Miss International Queen. Вперше в історії перемогла учасниця з Нідерландів.