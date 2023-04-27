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"Були на нулі без зв'язку": зірка "Ліги сміху" Олександра Машлятіна мало не втратила рідну людину

27 квітня 2023 16:40
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Акторка Олександра Машлятіна дала відверте інтерв'ю – дівчина розповіла про брата в ЗСУ та про вступ до ТрО
Зірка "Жіночого кварталу" та "Ліги сміху" Олександра Машлятіна на шоу. Фото: скріншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Молода українська акторка та зірка "Жіночого кварталу", учасниця команди "Тріо "різні" та ведучий" в Лізі Сміху Олександра Машлятіна дала відверте інтерв’ю. Відома акторка розповіла про брата, який зараз знаходиться на передовій, а також про те, як вона намагалася потрапити до ТрО.

Відповідне відео з інтерв’ю розмістили на сторінці "zhvl_official" в соціальній мережі Instagram.

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"Мої батьки взяли паспорти, і ми з ними пішли подавати документи до ТрО. На жаль, нас не взяли. Я подивилась на ту шалену кількість людей, яка стояла в черзі і пішла по знайомій схемі: я тільки запитати. Підійшла до військового, питаю: "А як і скільки людей ви приймаєте?". Він каже: "Немає сенсу стояти, чекати, навряд чи ми стільки людей приймемо", — каже Олександра", – написали в публікації.

Крім того, українська акторка розповіла про рідного брата, який сьогодні боронить рідну землю на передовій. Олександра Машлятіна також згадала, як одного разу вона вирішила відвезти тепловізор своєму братові на передову, взявши маму.

Александра Машлятина
Акторка Олександра Машлятіна на шоу. Фото: скріншот з YouTube

"Це дуже важко та страшно, адже вони багато днів були на нулі, без зв’язку. Я збирала гроші для його підрозділу на тепловізори. Одного разу ми вдвох з мамою вирішили поїхати на першу лінію фронту до нього та відвезти тепловізор особисто. Я довго не хотіла брати маму з собою, кажу: "Мама, ну, ти розумієш, там можуть бути обстріли. Якщо що, треба в якусь канаву буде стрибати. Як ти стрибнеш? У тебе хвора спина. Але мама була непохитна", – також додала українська акторка.

Нагадаємо, ми писали про те, що українська акторка Ксенія Мішина отримала критику від публіки.

Раніше ми розповідали, що зірка "Жіночого кварталу" Ольга Жуковцова згадала, як її кликали до Ради працювати.

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