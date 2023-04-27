Актриса Александра Машлятина дала откровенное интервью – девушка рассказала о брате в ВСУ и о вступлении в ТРО

Звезда "Женского квартала" и "Лиги смеха" Александра Машлятина на шоу. Фото: скриншот с YouTube

Молодая украинская актриса и звезда "Женского квартала", участница команды "Трио "разные" и ведущий" в Лиге Смеха Александра Машлятина дала откровенное интервью. Известная актриса рассказала о брате, который сейчас находится на передовой, а также о том, как она пыталась попасть в ТрО.

Соответствующее видео из интервью разместили на странице "zhvl_official" в социальной сети Instagram.

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"Мои родители взяли паспорта, и мы с ними пошли подавать документы в ТрО. К сожалению, нас не взяли. Я посмотрела на то безумное количество людей, которое стояло в очереди и пошло по знакомой схеме: я только спросить. Подошла к военному, спрашиваю : "А как и сколько людей вы принимаете?" Он говорит: "Нет смысла стоять, ждать, вряд ли мы столько людей примем", - говорит Александра", – написали в публикации.

Кроме того, украинская актриса рассказала о родном брате, который сегодня защищает родную землю на передовой. Александра Машлятина также вспомнила, как однажды она решила увезти тепловизор своему брату на передовую, взяв маму.

Актриса Александра Машлятина на шоу. Фото: скриншот с YouTube

"Это очень тяжело и страшно, ведь они много дней были на нуле, без связи. Я собирала деньги для его подразделения на тепловизоры. Однажды мы вдвоем с мамой решили поехать на первую линию фронта к нему и отвезти тепловизор лично. Я долго не хотела брать маму с собой, говорю: "Мама, ну, ты понимаешь, там могут быть обстрелы". Если что, надо в какую-нибудь канаву будет прыгать. Как ты прыгнешь? У тебя больная спина. Но мама была непоколебима", – также добавила украинская актриса.

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