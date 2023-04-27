Актриса Александра Машлятина дала откровенное интервью – девушка рассказала о брате в ВСУ и о вступлении в ТРО

"Были на нуле без связи": звезда "Лиги смеха" Александра Машлятина чуть не потеряла родного человека
Молодая украинская актриса и звезда "Женского квартала", участница команды "Трио "разные" и ведущий" в Лиге Смеха Александра Машлятина дала откровенное интервью. Известная актриса рассказала о брате, который сейчас находится на передовой, а также о том, как она пыталась попасть в ТрО.
Соответствующее видео из интервью разместили на странице "zhvl_official" в социальной сети Instagram.
"Мои родители взяли паспорта, и мы с ними пошли подавать документы в ТрО. К сожалению, нас не взяли. Я посмотрела на то безумное количество людей, которое стояло в очереди и пошло по знакомой схеме: я только спросить. Подошла к военному, спрашиваю : "А как и сколько людей вы принимаете?" Он говорит: "Нет смысла стоять, ждать, вряд ли мы столько людей примем", - говорит Александра", – написали в публикации.
Кроме того, украинская актриса рассказала о родном брате, который сегодня защищает родную землю на передовой. Александра Машлятина также вспомнила, как однажды она решила увезти тепловизор своему брату на передовую, взяв маму.
"Это очень тяжело и страшно, ведь они много дней были на нуле, без связи. Я собирала деньги для его подразделения на тепловизоры. Однажды мы вдвоем с мамой решили поехать на первую линию фронта к нему и отвезти тепловизор лично. Я долго не хотела брать маму с собой, говорю: "Мама, ну, ты понимаешь, там могут быть обстрелы". Если что, надо в какую-нибудь канаву будет прыгать. Как ты прыгнешь? У тебя больная спина. Но мама была непоколебима", – также добавила украинская актриса.
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