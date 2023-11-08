Були змушені слухати її спів: однокласниця Леді Гаги розповіла про їхні шкільні роки
Карлі Веддел розповіла, що вона "не прихильниця" своєї колишньої однокласниці Леді Гаги. Співачка недовго навчалася у Нью-Йоркському університеті перш ніж кинути навчання, щоб продовжити музичну кар’єру.
Про це пише Daily Mail.
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Згадуючи свій час навчання у Школи мистецтв Тіша з 13-разовою володаркою Греммі, Карлі розповіла, що знала 37-річну поп-зірку раніше.
Коли її запитали, якою була співачка у класі, жінка сказала, що вони не ладнали, тому що під час обіду Гага "щодня грала на фортепіано" і "голосно співала".
"Ми всі були змушені її слухати. Так, вона була чудова, але я просто хотіла з’їсти свій бутерброд", — говорить жінка.
Щоб уникнути співу Гаги, Веддел сказала, що "просто їла в коридорі", тому що їй заважав галас.
Веделл розповіла, що її колишня однокласниця носила "дуже обтягуючі лосини, і тоді у неї були дуже великі груди, які вона виставляла напоказ"
На початку кар’єри, перш ніж стати "Леді Гагою", її ненависники створили групу у Facebook під назвою "Стефані Джерманотта, ти ніколи не станеш відомою".
На фотографії профілю групи видно обличчя Гаги, справжнє ім’я якої Стефані Джерманотта, а на ній намальовано чорний хрест.
Раніше Гага розповідала People, що її "висміювали за великі мрії" протягом її "шкільних років".
Мати Гаги Синтія Джерманотта розповіла Hello! у 2021 році, що її "старша дочка Стефані почала боротися з проблемами психічного здоров’я, включаючи депресію та тривогу, у молодому віці".
"Ці проблеми, які вона все ще долає, є частиною її шляху, були здебільшого результатом недоброзичливості та знущань, з якими вона стикалася з боку однолітків через свою унікальність", — заявила вона.
Раніше Синтія розповіла в Today Show на NBC, як депресія Гаги почалася ще в середній школі, коли над майбутньою зіркою почали знущатися однолітки, але її родині знадобився деякий час, щоб це зрозуміти.
Нагадаємо, штучний інтелект показав Джонні Деппа та Леді Гагу в дитинстві.
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