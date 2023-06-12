Штучний інтелект показав Джонні Деппа та Леді Гагу в дитинстві

Джонні Депп. Фото: instagram.com/hollywoodvampires/

Не всі знаменитості стали зірками у дитинстві. Але сучасні технології показали, який вигляд мали б Ілон Маск та Леді Гага, якщо б прославилася у юному віці.

Про це пише Daily Mail.

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Нейромережа MidJourney створила сентиментальні фото зірок в дитинстві.

Штучний інтелект показав, який вигляд мали б маленькі Леді Гага, Джонні Депп, Ілон Маск, Вупі Голдберг та Ед Ширан.

Вілл Смітт. Фото: MidJourney

Леді Гага. Фото: MidJourney

Тупак Шакур. Фото: MidJourney

Дженніфер Еністон. Фото: MidJourney

Джонні Депп. Фото: MidJourney

Вупі Голдберг. Фото: MidJourney

Ед Ширан. Фото: MidJourney

Ілон Маск. Фото: MidJourney

Це не вперше, коли штучний інтелект дивує несподіваними образами знаменитостей. Так за допомогою нейромережі MidJourney показали фото дітей зірок, союз яких розпався. Деякі з пар були одружені, дехто так і не пішли під вінець.

Штучний інтелект показав, який вигляд мали б родини Джастіна Бібера та Селени Гомес, Джонні Деппа та Вайнони Райдер, Бреда Пітта з Дженніфер Еністон, Крістен Стюарт та Роберта Паттінсона, Райана Гослінга та Рейчел МакАдамс.

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