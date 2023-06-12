Штучний інтелект показав Джонні Деппа та Леді Гагу в дитинстві
Не всі знаменитості стали зірками у дитинстві. Але сучасні технології показали, який вигляд мали б Ілон Маск та Леді Гага, якщо б прославилася у юному віці.
Про це пише Daily Mail.
Блакитноокі Леді Гага та Ед Ширан
Нейромережа MidJourney створила сентиментальні фото зірок в дитинстві.
Штучний інтелект показав, який вигляд мали б маленькі Леді Гага, Джонні Депп, Ілон Маск, Вупі Голдберг та Ед Ширан.
Це не вперше, коли штучний інтелект дивує несподіваними образами знаменитостей. Так за допомогою нейромережі MidJourney показали фото дітей зірок, союз яких розпався. Деякі з пар були одружені, дехто так і не пішли під вінець.
Штучний інтелект показав, який вигляд мали б родини Джастіна Бібера та Селени Гомес, Джонні Деппа та Вайнони Райдер, Бреда Пітта з Дженніфер Еністон, Крістен Стюарт та Роберта Паттінсона, Райана Гослінга та Рейчел МакАдамс.
Нагадаємо, раніше ШІ показав, як святкували афтепаті коронації Чарльза III та Камілли.
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