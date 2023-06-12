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Штучний інтелект показав Джонні Деппа та Леді Гагу в дитинстві

12 червня 2023 18:09
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Штучний інтелект показав Джонні Деппа та Леді Гагу в дитинстві
Джонні Депп. Фото: instagram.com/hollywoodvampires/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Не всі знаменитості стали зірками у дитинстві. Але сучасні технології показали, який вигляд мали б Ілон Маск та Леді Гага, якщо б прославилася у юному віці.

Про це пише Daily Mail.

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Нейромережа MidJourney створила сентиментальні фото зірок в дитинстві.

Штучний інтелект показав, який вигляд мали б маленькі Леді Гага, Джонні Депп, Ілон Маск, Вупі Голдберг та Ед Ширан.

 

Вілл Смітт. Фото: MidJourney

 

Леді Гага. Фото: MidJourney

 

Тупак Шакур. Фото: MidJourney

 

Дженніфер Еністон. Фото: MidJourney

 

Джонні Депп. Фото: MidJourney

 

Вупі Голдберг. Фото: MidJourney 
Ед Ширан. Фото: MidJourney
Ілон Маск. Фото: MidJourney

Це не вперше, коли штучний інтелект дивує несподіваними образами знаменитостей. Так за допомогою нейромережі MidJourney показали фото дітей зірок, союз яких розпався. Деякі з пар були одружені, дехто так і не пішли під вінець.

Штучний інтелект показав, який вигляд мали б родини Джастіна Бібера та Селени Гомес, Джонні Деппа та Вайнони Райдер, Бреда Пітта з Дженніфер Еністон, Крістен Стюарт та Роберта Паттінсона, Райана Гослінга та Рейчел МакАдамс.

Нагадаємо, раніше ШІ показав, як святкували афтепаті коронації Чарльза III та Камілли.

Раніше українська кримськотатарська співачка та народна артистка України Джамала розповіла про штучний інтелект.

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