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Были вынуждены слушать ее пение: одноклассница Леди Гаги рассказала об их школьных годах

8 ноября 2023 13:19
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Были вынуждены слушать ее пение: одноклассница Леди Гаги рассказала об их школьных годах.
Певица Леди Гага. Фото: instagram.com/ladygaga/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Карли Веддел рассказала, что она "не поклонница" своей бывшей одноклассницы Леди Гаги. Певица недолго училась в Нью-Йоркском университете, прежде чем бросить обучение, чтобы продолжить музыкальную карьеру.

Об этом пишет Daily Mail.

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Вспоминая свое время обучения в Школе искусств Тиша с 13-кратной обладательницей Грэмми, Карли рассказала, что знала 37-летнюю поп-звезду раньше.

Когда ее спросили, какой была певица в классе, женщина сказала, что они не ладили, потому что во время обеда Гага "ежедневно играла на фортепиано" и "громко пела".

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Lady Gaga (@ladygaga)

"Мы все были вынуждены ее слушать. Да, она была великолепна, но я просто хотела съесть свой бутерброд", — говорит женщина.

Чтобы избежать пения Гаги, Веддел сказала, что "просто ела в коридоре", потому что ей мешал шум.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Lady Gaga (@ladygaga)

 

Веделл рассказала, что ее бывшая одноклассница носила "очень обтягивающие лосины, и тогда у нее была очень большая грудь, которую она выставляла напоказ"

В начале карьеры, прежде чем стать "Леди Гагой", ее ненавистники создали группу в Facebook под названием "Стефани Джерманотта, ты никогда не станешь известна".

 

На фотографии профиля группы видно лицо Гаги, настоящее имя которой Стефани Джерманотта, а на ней изображен черный крест.

Ранее Гага рассказывала People, что ее "высмеивали за большие мечты" в течение ее "школьных лет".

Мать Гаги Синтия Джерманотта рассказала Hello! в 2021 году, что ее "старшая дочь Стефани начала бороться с проблемами психического здоровья, включая депрессию и тревогу, в молодом возрасте".

"Эти проблемы, которые она все еще преодолевает, являются частью ее пути, были в основном результатом недоброжелательности и издевательств, с которыми она сталкивалась со стороны сверстников из-за своей уникальности", — заявила она.

Ранее Синтия рассказала в Today Show на NBC, как депрессия Гаги началась еще в средней школе, когда над будущей звездой начали издеваться сверстники, но ее семье понадобилось некоторое время, чтобы это понять.

Напомним, искусственный интеллект показал Джонни Деппа и Леди Гагу в детстве.

Ранее Леди Гага получила должность в кабинете президента США Байдена

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