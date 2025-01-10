Александр Терен гневно отреагировал на высказывание Инны Белень о языке - фото

Инна Белень и Александр Терен. Фото: instagram.com/holostyakstb

Ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько эмоционально высказался о недавнем интервью своей избранницы Инны Белень. "Холостяка" возмутили высказывания девушки относительно украинского языка.

Своей позицией военный поделился в Instagram.

Читайте также:

Терен высказался о заявлениях своей девушки относительно украинского языка

На днях победительница шоу "Холостяк-13" дала интервью телеведущему Славе Демину. Во время разговора журналист поднял тему общения на русском во время полномасштабной войны.

"Я не понимаю людей, которые прям гонят на русскоязычных— у Саши такое есть. Возьмите Харьков, люди под обстрелами закрывают собрания, остаются в городе, многое делают. Я понимаю, что за 10 лет можно было перейти на язык. Но у нас там, когда я еще училась в школе, были русские книжки", — сказала в интервью Инна.

В ответ Демин сказал, что нельзя учитывать все 10 лет российского вторжения, ведь тогда "это не воспринималось, как война", а стоит принимать во внимание только последние три года боевых действий. С чем избранница Терена согласилась. Интервью вышло на следующий день после того, как в своем Instagram ветеран выложил пост о важности языка.

Александр Терен прокомментировал интервью Инны Белень. Фото: instagram.com/tsvit_terenu

Ответ девушки и ее позицию в языковом вопросе изрядно возмутил ветерана. В соцсети Александр гневно ответил Демину и признался, что слова девушки очень разочаровали его.

"Слава, тогда это не воспринималось как война? Для кого? Для тебя? Кто еще до сих пор не знает, что война длится уже 11 год?! Кто еще до сих пор презирает погибших на войне с 2014?! За что они отдавали свои жизни? Чтобы сейчас говорили, что это не считалось как война? Я знал об этом интервью. Но для меня было открытием позиция моей девушки в этом моменте. Мне было больно это узнать сейчас. Мы уже все обсудили между собой, но я должен был отреагировать и здесь для своего читателя", — высказался ветеран.

Терен отреагировал на высказывание своей девушки. Фото: instagram.com/tsvit_terenu

Военный отметил, что уже много лет его позиция остается неизменной. По мнению Александра, сейчас в Украине невозможно терпеть что-то, что связано со страной-агрессором. Ветерана поддержала дочь покойной языковеда Ирины Фарион.

"Моя позиция неизменна уже много лет и была такой всегда.

Как украинец, как ветеран, как человек, потерявший ноги на войне, защищая каждого украинца из Харькова, Днепра, Киева и других городов, я не могу и не хочу терпеть ничего российского. Поэтому всегда рассчитываю на поддержку общества", — написал Александр.

Александр Терен высказался относительно языка. Фото: instagram.com/tsvit_terenu

Напомним, ранее Инна Белень отреагировала на критику ее внешности в сети.

Також мы писали, что финалистка "Холостяка" показала свидание с Тереном, которое вырезали из шоу.