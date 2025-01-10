Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Было больно — Терен возмутился словами своей избранницы о языке arrow

Было больно — Терен возмутился словами своей избранницы о языке

10 января 2025 17:49
Мария Покровская - Редактор
Александр Терен гневно отреагировал на высказывание Инны Белень о языке - фото
Инна Белень и Александр Терен. Фото: instagram.com/holostyakstb
Мария Покровская - Редактор

Ветеран российско-украинской войны Александр "Терен" Будько эмоционально высказался о недавнем интервью своей избранницы Инны Белень. "Холостяка" возмутили высказывания девушки относительно украинского языка.

Своей позицией военный поделился в Instagram.

Читайте также:

Терен высказался о заявлениях своей девушки относительно украинского языка

На днях победительница шоу "Холостяк-13" дала интервью телеведущему Славе Демину. Во время разговора журналист поднял тему общения на русском во время полномасштабной войны.

"Я не понимаю людей, которые прям гонят на русскоязычных— у Саши такое есть. Возьмите Харьков, люди под обстрелами закрывают собрания, остаются в городе, многое делают. Я понимаю, что за 10 лет можно было перейти на язык. Но у нас там, когда я еще училась в школе, были русские книжки", — сказала в интервью Инна.

В ответ Демин сказал, что нельзя учитывать все 10 лет российского вторжения, ведь тогда "это не воспринималось, как война", а стоит принимать во внимание только последние три года боевых действий. С чем избранница Терена согласилась. Интервью вышло на следующий день после того, как в своем Instagram ветеран выложил пост о важности языка.

Александр Терен прокомментировал интервью Инны Белень
Александр Терен прокомментировал интервью Инны Белень. Фото: instagram.com/tsvit_terenu 

Ответ девушки и ее позицию в языковом вопросе изрядно возмутил ветерана. В соцсети Александр гневно ответил Демину и признался, что слова девушки очень разочаровали его.

"Слава, тогда это не воспринималось как война? Для кого? Для тебя? Кто еще до сих пор не знает, что война длится уже 11 год?! Кто еще до сих пор презирает погибших на войне с 2014?! За что они отдавали свои жизни? Чтобы сейчас говорили, что это не считалось как война? Я знал об этом интервью. Но для меня было открытием позиция моей девушки в этом моменте. Мне было больно это узнать сейчас. Мы уже все обсудили между собой, но я должен был отреагировать и здесь для своего читателя", — высказался ветеран.

Терен отреагировал на высказывания Инны Белень
Терен отреагировал на высказывание своей девушки. Фото: instagram.com/tsvit_terenu 

Военный отметил, что уже много лет его позиция остается неизменной. По мнению Александра, сейчас в Украине невозможно терпеть что-то, что связано со страной-агрессором. Ветерана поддержала дочь покойной языковеда Ирины Фарион.

"Моя позиция неизменна уже много лет и была такой всегда.
Как украинец, как ветеран, как человек, потерявший ноги на войне, защищая каждого украинца из Харькова, Днепра, Киева и других городов, я не могу и не хочу терпеть ничего российского. Поэтому всегда рассчитываю на поддержку общества", — написал Александр.

Александр Терен высказался по языковому вопросу
Александр Терен высказался относительно языка. Фото: instagram.com/tsvit_terenu 

Напомним, ранее Инна Белень отреагировала на критику ее внешности в сети.

Також мы писали, что финалистка "Холостяка" показала свидание с Тереном, которое вырезали из шоу.

скандал шоу Холостяк языковой скандал украинские звезды Александр "Терен" Будько

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

18:46 Галущенко хотят уволить — в ВР зарегистрировали постановление

Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

18:30 США ввели крупнейшие в истории санкции против нефтеотрасли РФ

18:28 Новини.LIVE вошел в топ-50 популярных сайтов Украины в декабре

18:17 Мандарины за 59,99 грн до 15 января — в каком супермаркете искать

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:57 На Одесчине мужчин переправляли за границу под видом товара

Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

17:52 ГПСУ проводит операцию против переправителей через границу

17:44 Заметет снегом и скует мороз — прогнозируют непогоду завтра

17:35 ВСУ поразили пункт управления РФ под Донецком, — Генштаб

18:46 Галущенко хотят уволить — в ВР зарегистрировали постановление

Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

18:30 США ввели крупнейшие в истории санкции против нефтеотрасли РФ

18:28 Новини.LIVE вошел в топ-50 популярных сайтов Украины в декабре

18:17 Мандарины за 59,99 грн до 15 января — в каком супермаркете искать

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

17:57 На Одесчине мужчин переправляли за границу под видом товара

17:52 ГПСУ проводит операцию против переправителей через границу

17:44 Заметет снегом и скует мороз — прогнозируют непогоду завтра

17:35 ВСУ поразили пункт управления РФ под Донецком, — Генштаб

17:12 Новая почта запрещает — какие вещи лучше не ложить в посылки

Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

06:40 В Украине дорожает медь — цены на цветные металлы в январе

06:32 Реформа МСЭК — как получить группу инвалидности на Львовщине

Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Text

21:59 Нардеп назвал, кто из военнообязанных получит штрафы

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

9 января 2025

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия