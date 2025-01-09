Інна Бєлєнь зізналась, чи хоче вийти заміж за Олександра Терена

Переможниця шоу "Холостяк" Інна Бєлєнь. Фото: скриншот YouTube

Переможниця 13-го сезону романтичного реаліті "Холостяк" Інна Бєлєнь зізналась, чи планує весілля із головним героєм шоу Олександром Тереном. Дівчина пояснила, чи важливо для неї реєструвати шлюб.

Про це вона розповіла в інтерв'ю Славі Дьоміну.

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Інна Бєлєнь про шлюб

Ведучий поцікавився в Інни, чи хоче вона вийти заміж за Олександра Терена. Бєлєнь зізналась, що розглядає його в ролі свого чоловіка і не виключає, що прийме пропозицію від ветерана.

Інна підкреслила, що хотіла б офіційно зареєструвати шлюб через певні юридичні ризики, проте після першого шлюбу буде більш ретельно обдумувати таке рішення.

"Все може бути в цьому житті. Я все ж за те, що коли люди вдвох і велика сім'я, то все ж хотілося б, щоб все було офіційно. Це не обов'язково про весілля, про штамп. Я вивчала право юридичне, і це краще. Не треба потім нічого нікому доводити. Але через те, що я вже була в шлюбі, я тепер буду підходити до цього більш врівноважено і більш серйозно", — поділилася дівчина.

Нагадаємо, раніше ми писали, що переможниця першого сезону шоу "Холостяка" Олександра Шульгіна екстрено евакуюється з Лос-Анджелесу. Також ми розповідали, чи був в Олександра Терена інтим на шоу "Холостяк".