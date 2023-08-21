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"Був на межі": Дантес розповів, зйомки якого кліпу далися йому найважче

21 серпня 2023 15:33
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
"Був на межі": Дантес розповів, зйомки якого кліпу далися йому найважче
Співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співак Володимир Дантес нещодавно випустив новий трек "Кити". Артист також презентував кліп на пісню, зйомки якого були найважчими у його житті.

Про це співак написав у своєму Instagram.

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Три години в холодній воді

Пісня "Кити" увійшла до однойменного мініальбому виконавця. Зйомки кліпу на трек відбувалися на Дружбівському кар’єрі в Житомирській області.

 

Співак Володимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

"З усіх моїх зйомок ці були найважчі. Фізично і морально був на межі. Три години в холодній воді. З них хвилин 30 — під водою. Раз 10 падав на спину у воду, збирався в гору по карʼєру в саму спеку безліч разів. Але це і є буремність часу. Постійний рух, в якому ми не завжди досягаємо мети, і тому треба рушати іншим шляхом. Постійне копирсання в спогадах чи сподівання на якесь майбутнє. Але все дуже просто, і від цього складно. І єдине важливе — прості цінності, які так складно не порушити", — ділиться співак.

"Кити" підсвідомо дуже особиста пісня артиста про внутрішній стан, дитинство в Криму із сім’єю, про батька, про все, що уламками пам’яті живе всередині.

 

Нагадаємо, КИЛИММЕН представив пісню-маніфест про трагічні події в Україні.

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