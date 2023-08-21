"Был на грани": Дантес рассказал, съемки какого клипа дались ему тяжелее всего

Певец Владимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

Певец Владимир Дантес недавно выпустил новый трек "Киты". Артист также представил клип на песню, съемки которого были самыми тяжелыми в его жизни.

Об этом певец написал в своем Instagram.

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Три часа в холодной воде

Песня "Киты" вошла в одноименный мини-альбом исполнителя. Съемки клипа на трек проходили на Дружбовском карьере Житомирской области.

Певец Владимир Дантес. Фото: instagram.com/volodymyrdantes/

"Из всех моих съемок эти были самые тяжелые. Физически и морально был на грани. Три часа в холодной воде. Из них минут 30 — под водой. Раз 10 падал на спину в воду, взбирался в гору по карьеру в самую жару множество раз. Но это и есть сложность времени. Постоянное движение, в котором мы не всегда достигаем цели, и поэтому нужно идти другим путем. Постоянное копание в воспоминаниях или надежда на какое-то будущее. Но все очень просто, и от этого сложно. И единственное важное — простые ценности, которые так сложно не нарушить", — делится певец.

"Киты" подсознательно очень личная песня артиста о внутреннем состоянии, детстве в Крыму с семьей, об отце, обо всем, что обломками памяти живет внутри.

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