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КИЛИММЕН представив пісню-маніфест про трагічні події в Україні

18 серпня 2023 17:55
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
КИЛИММЕН представив пісню-маніфест про трагічні події в Україні
Співачка КИЛИММЕН. Фото: менеджмент зірки.
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Найзагадковіший учасник KALUSH та Kalush Orchestra КИЛИММЕН предствив нову роботу. Артист презентував трек "Не ламай мій дім" та кліп на нього.

Про це Новини.LIVE повідомив менеджмент зірки.

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Показав душу наскрізь

"Не ламай мій дім — вже третя робота музиканта. Як і попередні дві, трек про особисті почуття артиста, якими він відверто ділиться зі слухачами, розкриваючи свою душу наскрізь. Роботи КИЛИММЕНа чіпляють своєю чесністю та відкритістю, рядками про особисте й те, від чого болить.

"Моя нова пісня — це своєрідний маніфест, й водночас відверте нерозуміння того, чому трагічні події торкнулися нашої домівки. Я хотів передати емоції кожного українця, і, сподіваюсь, мені це вдалося", — каже КИЛИММЕН про свій новий трек.

 

"За що нам все це? Чому мій дім це ціль?", — риторичні питання, які можна почути в пісні артиста, та якими задаються більшість українців, переживаючи важкі часи під час війни в країні.

Раніше Kalush Orchestra випустив новий англомовний трек.

Нагадаємо, Kalush Orchestra випустили атмосферний кавер. 

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