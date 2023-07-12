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Бувай, Брайан: Меган Фокс свела тату в пикантном месте

12 июля 2023 13:26
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Бувай, Брайан: Меган Фокс возвела тату в пикантном месте
Актриса Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Актриса Меган Фокс окончательно отпустила прошлое. Звезда "забила" старую татуировку с именем бывшего мужа.

Соответствующим фото актрисы поделился в своем Instagram татумастер.

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Актриса Меган Фокс пытается спасти свои отношения с женихом Machine Gun Kelly. После двух лет романа, пара оложила свадьбу. Звезда "Трансформеров" освобождает место в буквальном смысле от прежних воспоминаний. Актриса прикрыла надпись "Браян" новым рисунком.

"Прикрыли тату для Меган Фокс. Удалось полностью скрыть старую тату змеей и цветами, как она хотела...очень благодарен всем за возможность поработать и всем классным людям, которых я встретил во время этого процесса", — подписал фото татуировщик.

 

Актокра Меган Фокс возвела старую татуировку. Фото: instagram.com/jesse.tattoo/

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by 𝗠𝗲𝗴𝗮𝗻 𝗙𝗼𝘅 ꜰᴀɴꜱ (@meganfox.fans)

Фокс была 10 лет в браке с актером Брайаном Остином Грином. От него у нее есть трое детей.

Ранее жениха Фокс Machine Gun Kelly обвинили в измене. Друзья знаменитостей сообщили, что пара стремится сохранить отношения, хотя им это дается сложно.

Напомним, актриса Мелани Гриффит после лет упорной работы наконец-то свела татуировку с именем своего бывшего Антонио Бандераса.

Ранее жених актрисы Меган Фокс, музыкант Machine Gun Kelly показал свою дочь-татуировщицу.

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