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Меган Фокс показала мільйонам пишні форми у бікіні

5 червня 2023 13:04
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Меган Фокс у бікіні показала пишні форми
Меган Фокс. Фото: instagram.com/meganfox/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Акторка Меган Фокс переживає непростий період у стосунках з нареченим Machine Gun Kelly. Зірка відновляє душевні сили на пляжі та робить відверті фото.

Світлинами акторка поділилася у своєму Instagram, де у неї 20 мільйонів фоловерів.

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Ніколи не любила своє тіло

Меган Фокс не боїться демонструвати апетитне тіло у відвертому вбранні. Акторка полюбляє фотосесії у бікіні та просто стильні виходи. Але насправді, зізнається Фокс, вона ніколи не любила власне тіло.

Меган Фокс запостила відверте селфі. Скріншот instagram.com/meganfox/

"У мене дисморфія тіла, — розповіла раніше зірка в інтерв'ю Sports Illustrated, — я не бачу свою фігуру такою, якою її бачать інші. Ніколи у житті не любила своє тіло. До кінця життя, напевно, буду вчитися любити себе".

Дисморфія тіла — це психічний розлад, коли людина постійно хвилюєтеся через те, що її тіло не ідеальне.

Зараз Фокс намагається врятувати свої стосунки з нареченим Machine Gun Kelly. Після двох років роману пара заручилась, але у березні цього року пани на весілля відклала. Нареченого Фокс звинуватили у зраді. Друзі знаменитостей повідомили, що ті прагнуть зберегти стосунки, хоча їм це дається складно.

Фокс була 10 років у шлюбі з актором Браяном Остіном Гріном. Від нього має трьох дітей.

Нагадаємо, Меган Фокс та Machine Gun Kelly нещодавно вийшли разом на червону доріжку одного зі світських заходів. 

Раніше модель та агент з нерухомості Брє Тієсі відверто відповіла на запитання про свою зовнішність. Дівчину запідозрили, що вона копіює актрису Меган Фокс і заради цього навіть зробила пластичні операції.

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