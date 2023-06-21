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Наречений Меган Фокс показав свою доньку-татуювальницю

21 червня 2023 15:06
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Наречений Меган Фокс показав свою доньку-татуювальницю
Музикант Machine Gun Kelly з дочкою
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Наречений акторки Меган Фокс, музикант Machine Gun Kelly приділяє чималу вільного часу дочці Кейсі. Зірка довіряє дівчинці робити йому татуювання та ходить з нею на світські заходи.

Відповідними фото музикант поділився у своєму Instagram.

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Музикант Machine Gun Kelly виховує доньку-підлітка від попередні стосунків з подругою Еммою Кеннон. Артист поділився кадрами на яких дівчинка робить йому татуювання та позує з ним на червоній доріжці показу Dolce and Gabbana.

 

"Моя донька сказала літній відпочинок, ми завершили його на фестивалі", — підписав світлини з дівчинкою Machine Gun Kelly.

До речі, наречена співака акторка Меган Фокс також має трьох дітей від попереднього шлюбу з актором Браяном Остіном Гріном. Нещодавно Меган поділилася методами виховання синів.

"Ноа почав носити сукні, коли йому було два роки, я прочитала багато книжок про це. Деякі книги були написані трансгендерами, деякі були про те, як це, коли хлопець носить сукню. Ти можеш виражати себе, як хочеш, і це не про сексуальність. Тому мені було важливо пояснити, що ніхто не має впливати на їхнє самопочуття, ніхто не має змушувати їх почуватися ніяково. Я не можу контролювати ставлення людей до моїх дітей або що інші діти думають про них у школі. Саме тому моїх дітей немає у моєму Instagram. Я пишаюся своїми дітьми. Ноа — неймовірний піаніст. Він може вивчити концерт Моцарта за годину", — говорить Меган.

Нагадаємо, американський продюсер Роббі Старбак, який пішов у політику, звинуватив голлівудську акторку Меган Фокс у знущанні з її трьох синів. Чоловік мав на увазі період, коли діти гуляли вулицями міста у дівчачому одязі. Роббі сказав, що це робити їх змушувала саме Меган. 

37-річна Меган впевнена, що Роббі просто намагається зміцнити свою політичну кар'єру та просто використовує її популярність. Фокс, у притаманному їй стилі, назвала політика "невпевненим самозакоханим імпотентом". 

Раніше стало відомо, що акторка Меган Фокс та її наречений Machine Gun Kelly відклали плани на своє весілля. Пара намагається врятувати стосунки.

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