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Cardi B жбурнула мікрофон в голову шанувальника: фонограма й далі грала

30 липня 2023 19:05
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Cardi B жбурнула мікрофон в голову шанувальника: фонограма й далі грала
Американська реперка Cardi B. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Американська реп-виконавиця Cardi B черговий раз опинилась в епіцентрі скандалу. 30-річна Белкаліс (справжнє ім’я співачки) не стала терпіти нахабну поведінку одного з гостей під час свого виступу в Лас-Вегасі. 

Відео інциденту вже з’явилось у соцмережах та набирає мільйони переглядів, пише NBC News.

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Інцидент стався під час запланованого виступу Cardi B у Drai’s Beachclub. Артистка виконувала свій хіт Bodak Yellow, коли невідомий з залу жбурнув у неї напій.  Cardi B не розгубилася та кинула в кривдника мікрофон. На відео помітно, що реперка обурена. Вона викрикує матюки в бік невідомого чоловіка, в той час, як її охоронець йде забирати мікрофон. На сцену вибігає й менеджмент співачки. 

Все це супроводжується піснею, яка продовжує грати. Шанувальники Cardi B не засвистали її за фонограму. Ба більше — пишуть у соцмережах слова з підтримкою.

Представник реперки та локації Drai's Las Vegas не відповіли на запит NBC News щодо коментарів інциденту. До речі, коли артистці повернули мікрофон, вона спокійно продовжила концерт, як ні в чому не бувало.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Bebe Rexha, якій ледь не вибили око на концерті, вийшла на сцену у захисних окулярах. Також ми розповідали, що британський виконавець Гаррі Стайлс ледь не втратив зір на концерті у Відні.

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