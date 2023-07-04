Співачка, якій ледь не вибили око на концерті, вийшла на сцену у захисних окулярах

Співачка Bebe Rexha. Фото: instagram.com/beberexha/

Співачка Bebe Rexha, в яку фанат жбурнув телефон під час нещодавнього концерту, продемонструвала новий аксесуар. Зірка вийшла на сцену в пластикових окулярах.

Про це пише PageSix.

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Номінанта премії Grammy Bebe Rexha під час виступу у Нью-Йорку постраждала від нападу глядача. Артистка вийшла на сцену, коли фанат кинув у неї мобільний телефон. Зірка схопилася за обличчя та впала на підлогу. Артистку забрали до лікарні, де їй наклали кілька швів. На нещодавньому концерті у Лас-Вегасі зірка з’явилась у синіх пластикових захисних окулярах.

Співачка Bebe Rexha. Фото: instagram.com/sarah_beberexha/

Співачка Bebe Rexha. Фото: instagram.com/sarah_beberexha/

Після інциденту, коли винуватця заарештували, він розповів, що кинув телефон у артистку, тому що це йому здалося веселим і він хотів побачити, чи влучить у неї.

Це не перший випадок, коли артисти страждають на сцені. Нещодавно виконавицю Ava Max вдарив по обличчю невідомий чоловік посеред концерту.

Співак Чарлі Пут настільки обурився ситуацією, що закликав у своїх соціальних мережах перестати ображати колег.

"Цей тренд, коли жбурляють речі у виконавців, цьому треба покласти край. (Bebe, Ava, AND NOW Kelsea Ballerini…) — це неповага і дуже небезпечно. Будь ласка, просто насолоджуйтеся музикою, я благаю вас", — написав Пут.

Співак Чарлі Пут закликав просто слухати музику і не нападати на його колег. Фото: twitter.com/charlieputh

Нагадаємо, співачка Тайлор Свіфт налякала прихильників під час концерту. Зірка випадково проковтнула комаху.

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