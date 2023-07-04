Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Співачка, якій ледь не вибили око на концерті, вийшла на сцену у захисних окулярах arrow

Співачка, якій ледь не вибили око на концерті, вийшла на сцену у захисних окулярах

4 липня 2023 20:29
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
Співачка, якій ледь не вибили око на концерті, вийшла на сцену у захисних окулярах
Співачка Bebe Rexha. Фото: instagram.com/beberexha/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Співачка Bebe Rexha, в яку фанат жбурнув телефон під час нещодавнього концерту, продемонструвала новий аксесуар. Зірка вийшла на сцену в пластикових окулярах.

Про це пише PageSix.

Читайте також:

Запобіжні заходи

Номінанта премії Grammy Bebe Rexha під час виступу у Нью-Йорку постраждала від нападу глядача. Артистка вийшла на сцену, коли фанат кинув у неї мобільний телефон. Зірка схопилася за обличчя та впала на підлогу. Артистку забрали до лікарні, де їй наклали кілька швів. На нещодавньому концерті у Лас-Вегасі зірка з’явилась у синіх пластикових захисних окулярах.

 

Співачка Bebe Rexha. Фото: instagram.com/sarah_beberexha/

 

Співачка Bebe Rexha. Фото: instagram.com/sarah_beberexha/

 

Після інциденту, коли винуватця заарештували, він розповів, що кинув телефон у артистку, тому що це йому здалося веселим і він хотів побачити, чи влучить у неї.

Це не перший випадок, коли артисти страждають на сцені. Нещодавно виконавицю Ava Max вдарив по обличчю невідомий чоловік посеред концерту.

Співак Чарлі Пут настільки обурився ситуацією, що закликав у своїх соціальних мережах перестати ображати колег.

"Цей тренд, коли жбурляють речі у виконавців, цьому треба покласти край. (Bebe, Ava, AND NOW Kelsea Ballerini…) — це неповага і дуже небезпечно. Будь ласка, просто насолоджуйтеся музикою, я благаю вас", — написав Пут.

 

Співак Чарлі Пут закликав просто слухати музику і не нападати на його колег. Фото: twitter.com/charlieputh

Нагадаємо, співачка Тайлор Свіфт налякала прихильників під час концерту. Зірка випадково проковтнула комаху.

Співачка Бейонсе під час свого концерту подарувала прихильнику коштовний аксесуар. Зірка кинула у натовп глядачів окуляри вартістю у 53 тисячі доларів.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:38 Мобілізація в Україні: яка область лідирує за кількістю ухилянтів

06:08 Співробітники ТЦК відбирають телефони та особисті речі: як діяти українцям

08:07 Зарплата у 16 тис. грн: українцям запропонують нову професію

06:23 Підвищення пенсій з 1 липня: які суми отримають українці

06:40Брухт кольорових металів: скільки коштує 1 кг міді по регіонах України

None

Новий випуск спецпроєкту "Герої в тилу": історії порятунку тварин

05:35 Обмежено придатних мобілізуватимуть, але є важлива умова: що варто знати

Новина з відео

03:24 Сержант Маркус відповів на жорстке відео Бутусова з військовими

09:51 Мудрик продовжить кар'єру у топклубі: готують трансфер

Новина з відео

15:55 Мобілізований Козловський з автоматом в руках записав перше відео в ЗСУ

Оновлено

20:29 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз