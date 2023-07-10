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Гаррі Стайлс ледь не втратив зір на концерті у Відні: відео

10 липня 2023 08:26
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор
Гаррі Стайлс ледь не втратив зір на концерті у Відні: відео
Співак Гаррі Стайлс. Фото: Google
6390d463ee2cd-roman-semykin-1.jpg - Роман Семикін
Роман Семикін
Редактор

Колишній учасник популярного гурту One Direction, співак Гаррі Стайлс, виступає в Європі в рамках свого світового турне. Концерт в столиці Австрії 29-річний артист ще довго не забуде. Бо Гаррі ледь не втратив зір на шоу. 

Відповідне відео з’явилось у соцмережах. 

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Божевільні фанати

Під час світового турне шанувальники не раз кидали різні предмети на сцену. І якщо це квіти або м'які іграшки — питань в менеджменту артиста не виникало. Але інколи фанати жбурляють в Стайлса важкі предмети, на кшталт телефонів. 

Під час концерту у Відн, Гаррі прямував за сцену, коли в нього влучив сторонній предмет. Артист не став стримувати емоцій: він крикнув, схопився рукою за обличчя та нахилився, ледь стримуючи біль.

Згодом Гаррі продовжив шоу. Менеджмент Стайлса поки що не прокоментував інцидент. Зазвичай, після подібних ситуацій співаки звертаються до шанувальників з проханням поводитися чемно. Так Гаррі вже робив після концерту в Лос-Анджелесі, коли в нього жбурнули цукерки Skittles.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Гаррі Стайлс зупинив концерт через вагітну фанатку, яка хотіла до туалету. Також ми розповідали, що Гаррі Стайлс прямо на сцені виконав огидну австралійську традицію пити алкоголь з взуття.

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