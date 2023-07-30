Cardi B швырнула микрофон в голову поклонника: фонограмма и дальше играла

Американская рэперша Cardi B. Фото: Google

Американская рэп-исполнительница Cardi B в очередной раз оказалась в эпицентре скандала. 30-летняя Белкалис (настоящее имя певицы) не стала терпеть наглое поведение одного из гостей во время своего выступления в Лас-Вегасе.

Видео инцидента уже появилось в соцсетях и набирает миллионы просмотров, пишет NBC News.

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Инцидент произошел во время запланированного выступления Cardi B в Drai's Beachclub. Артистка исполняла свой хит Bodak Yellow, когда неизвестный из зала швырнул в нее напиток. Cardi B не растерялась и кинула в обидчика микрофон. На видео заметно, что рэперша возмущена. Она выкрикивает матерные слова в сторону неизвестного мужчины, в то время как ее охранник идет забирать микрофон. На сцену выбежал и менеджмент певицы.

Все это сопровождается песней, которая продолжает играть. Любители Cardi B не засвистали ее за фонограмму. Более того, пишут в соцсетях слова с поддержкой.

Представитель рэперши и локации Drai's Las Vegas не ответили на запрос NBC News по поводу комментариев инцидента. Кстати, когда артистке вернули микрофон, она спокойно продолжила концерт, как ни в чем не бывало.

Напомним, ранее мы писали, что певица Bebe Rexha, которой едва не выбили глаза на концерте, вышла на сцену в защитных очках. Также мы рассказывали, что британский исполнитель Гарри Стайлс едва не потерял зрение на концерте в Вене.